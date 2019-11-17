环球时报社评：为恶毒抹黑中国，蓬佩奥累不堪言

美国国务卿蓬佩奥15日在莱斯大学的一个研究所发表讲话，他在提问环节中再次宣扬美国面对“来自中国共产党的挑战”，指责中共的行动“同美国认为的最符合世界利益的做法存在根本矛盾”。他还妄言中国的诸多经济政策和对外经济政策“与其他任何国家的行为方式以及世贸组织允许的方式都不一致”。

蓬佩奥还重点谈到香港局势，对中国的一国两制妄加评论。

无论是诽谤中国共产党，还是攻击中国的具体政策，蓬佩奥讲的这些话都是反复兜售过的，可谓了无新意。只是身为美国国务卿，他大概希望自己的这些旧话产生新的发酵，不惜为此给国际关系新增一分负的能量。

客观说，蓬佩奥对中国的很多激烈指责都在世界上受到了冷落。比如他对中共的恶毒攻击，即使其他西方国家的高官也几乎没有附和的。中共治理中国所取得的巨大成就举世公认，尤其受到广大发展中国家的高度钦佩和羡慕。中共与世界各国、包括西方国家的政党有着大量交往，蓬佩奥所说的“中共挑战”是一些美国政治精英很另类、孤立的感受。需要反省的是他们自己。

蓬佩奥对中国的其他攻击同样很难找到市场。比如他用“所谓的贷款”来抹黑中国对外开展的贷款援助，之前他和自己的同僚还编了个“债务陷阱”的帽子扣给中国的那些贷款。然而中国的贷款在每一个国家都受到欢迎，因为它们很纯粹，不把干预受贷国的内政作为条件。蓬佩奥们非要说美国附带政治条件的贷款更受发展中国家的欢迎。如此反常识、反逻辑的谎言连在西方都很难说圆，拿到世界上只能展示强词夺理者思维的不正常。

蓬佩奥的表现严重拉低了美国当前执政集团的道德水准，他在对美国社会进行根本性误导。中国的跨越式进步如此明显，他这样的高官不是客观评价导致中国成功的真实原因，不去提醒美国社会借鉴中国的正面经验，也不鼓动美国人以更大的努力自强，他所做的竟是全面抹黑中国蓬勃发展活生生的现实，硬说整个中国的现代化是从美国“偷的”。

这样无视中国人民在中共领导下奋发图强收获全面进步的必然性，用一个弥天大谎来塑造美国的意识形态。蓬佩奥这样的人在驱使美国社会误判中国，误判21世纪的世界。

孔夫子的一句话在中国家喻户晓：三人行必有我师。这些年中国虚心地向西方学习，向韩国这样规模虽比我们小很多、但经济社会发展很快的周边国家学习。我们还在印度、越南等虽然总体上落后于中国、但近年增长很快的国家发现不少长处。可以说，中国人在世界大部分国家都发现了优点，我们很难看到哪个国家是一无是处的，而且我们也不觉得哪个国家值得我们对之体系性否定。

但是蓬佩奥们却公然全盘否定在过去几十年里取得了世界上最辉煌经济建设成就、民生面貌得到重塑的国家，全盘否定带领这个国家的人民创造了这一奇迹的政党。这要多么无耻、多么愚蠢加狂妄才能因为把中国定为战略竞争对手，就把自己变成瞎子一样面对世界第二大经济体，在众目睽睽之下指鹿为马，将中国说成是洪水猛兽？

身居美国国务卿的高位，蓬佩奥大概很笃信谎话说一千遍就能变成真理，所以他会不遗余力地把针对中国的陈词滥调反复宣讲，硬着头皮把假话当真话说。不过他这样做注定是逆风逆水行船，不堪其累。因为中国是谁，中共是谁，事实就在那里。这个世界上没有什么说教能与事实作对，蓬佩奥们岂能企望成为例外!

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