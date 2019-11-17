工党拟“国有化”英国电信宽带业务

英国工党打算推动英国电信公司的宽带网络业务“国有化”，以实现英国人免费宽带上网。最大在野党这一竞选承诺令作为私营上市企业的英国电信及其股东“惊讶”，同时遭致执政党保守党抨击。

工党党首杰里米·科尔宾参加议会选举竞选活动时说：“工党领导的政府将让每个人免费使用宽带……这是21世纪的核心基础设施。我认为它非常重要，因而不能交给企业（运营）。”

路透社15日报道，工党有意全面升级英国电信公司的基础设施，费用出自专项基金或以增加向谷歌、亚马逊、脸书等信息技术类企业收税方式填补。

科尔宾说，公众已经被迫支付过高的宽带费用，工党的方案将推动英国经济转型。

英国电信公司首席执行官菲利普·詹森说，这项计划“非常、非常雄心勃勃”。

多名分析师说，市场反应相对冷淡，因为投资者预期工党不会赢得定于12月12日举行的议会选举。

英国首相鲍里斯·约翰逊批评这一计划“不切实际”，说保守党不会动用纳税人数以百亿英镑计税款实现国有化目标。他承诺，保守党领导的政府将在2025年让全光纤宽带进入每一个家庭。

路透社报道，英国接入全光纤宽带的家庭不足10%。老牌企业英国电信因为服务不到位、缺乏升级网络的动力受到用户、竞争对手和监管机构诟病。（包雪琳）【新华社微特稿】

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