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特朗普竞选团队前政治顾问七项罪名成立

2019年11月17日09:20  来源：新华网
 

　　美国华盛顿联邦地区法院陪审团15日裁定，总统唐纳德·特朗普竞选团队前政治顾问罗杰·斯通所涉七项罪名全部成立，包括向国会作伪证和妨碍特别检察官罗伯特·米勒团队的“通俄”调查。

　　量刑定于明年2月宣布，刑期最高可达20年。特朗普当天在社交媒体“推特”发文，称斯通遭遇的双重标准在美国历史上“前所未见”。

　　【“封口”待量刑】

　　斯通现年67岁，是第六名因“通俄”调查定罪的特朗普竞选团队前成员。

　　路透社报道，在受到指控的特朗普竞选团队前成员中，只有斯通和前竞选经理保罗·马纳福特拒绝认罪，没有为换取减罪、减刑而与联邦检察官达成认罪协议。马纳福特3月由两家联邦法院累计判处超过7年监禁。

　　斯通所受指控包括在国会众议院情报委员会就“通俄”调查作证时撒谎、妨碍米勒团队“通俄”调查以及干扰证人。

　　陪审团裁决宣布时，斯通面无表情。检方要求法院在量刑宣布前羁押斯通，没有获批。量刑定于明年2月6日宣布。美联社报道，刑期可长达20年。

　　法官埃米·杰克逊维持对斯通的“封口令”，即不得与媒体谈论所涉案件、不得在社交媒体发布相关言论。

　　米勒2017年5月发起“通俄”调查，针对特朗普竞选团队在2016年总统选举期间是否与俄罗斯方面“串通”以及这名共和党籍总统后续是否妨碍司法调查。调查今年3月结束，起诉几十名美方和俄方人员，但没有发现特朗普及其团队2016年总统选举期间与俄罗斯政府“串通”的证据。

　　【特朗普谴责】

　　斯通及其律师没有就陪审团裁决回应媒体记者提问。

　　斯通常年活跃于美国政治和竞选咨询领域，曾为多名共和党总统候选人助选，是特朗普竞选团队早期成员之一，2015年8月离开，但一直与特朗普竞选团队保持联系并公开为特朗普助选。

　　陪审团裁决宣布后，特朗普在社交媒体“推特”发文予以谴责，称斯通遭遇的双重标准在美国历史上“前所未见”。

　　法官杰克逊当天还宣布，特朗普竞选团队前成员里克·盖茨的量刑定于下月17日在华盛顿联邦法院宣布。

　　盖茨先前与检方达成认罪协议，配合调查以换取减罪、减刑。他最近一次作证是在斯通所面临诉讼的庭审阶段。（陈立希）（新华社专特稿）

(责编：崔越、杨牧)
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