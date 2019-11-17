匈牙利德布勒森大学孔子学院揭牌

人民网华沙11月16日电（记者于洋）据匈牙利德布勒森讯，德布勒森大学孔子学院15日在匈牙利第二大城市德布勒森正式揭牌。这是在匈牙利成立的第五所孔子学院，由天津外国语大学与德布勒森大学合作共建。

德布勒森大学校长西尔瓦希·佐尔坦在揭牌仪式上致辞时说，在“一带一路”倡议的推动下，匈牙利与中国各领域的务实合作不断迈上新台阶，学习汉语、了解中国文化将有助于德布勒森大学学生未来的发展。德布勒森大学高度重视孔子学院的建设，将为德布勒森大学孔子学院的发展提供便利。

中国驻匈牙利大使段洁龙表示，今年是中匈建交70周年，中匈双边关系近年来始终保持健康稳定发展，两国人文教育领域合作亮点频现。孔子学院是各国民众了解中国文化的有效载体，相信德布勒森大学孔子学院将为中匈文明互鉴、人文交流以及增进中匈人民友谊做出贡献。

除德布勒森大学孔子学院外，匈牙利此前已成立了4所孔子学院，分别是：罗兰大学孔子学院、赛格德大学孔子学院、佩奇大学中医孔子学院以及米什科尔茨大学孔子学院。

在当天的仪式上，德布勒森大学校长西尔瓦希·佐尔坦还授予了中东欧中医药学会会长、匈牙利东方国药集团董事长陈震名誉教授称号，以表彰他20多年来持之以恒地对德布勒森大学科研和国际合作做出的杰出贡献。

陈震在致答谢辞时说：“非常感谢德布勒森大学将他们的最高荣誉给予我。在过去的20多年，德布勒森大学在糖尿病、心血管疾病等方面的国际合作中取得了丰硕成果。我愿以此为契机，继续加强与德布勒森大学的合作，为构建人类健康命运共同体一起奋斗。”

(责编：崔越、杨牧)