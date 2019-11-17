11月14日，位于比利时布吕热莱特的天堂动物园为在比出生的大熊猫龙凤胎举行命名仪式，庆祝它们出生百天。

“三、二、一，它们的名字是——‘宝弟’和‘宝妹’！”当工作人员揭开幼崽名牌，公布这两个名字时，全场一片沸腾。据园方介绍，10月29日，天堂动物园通过社交媒体邀请“粉丝”为大熊猫双胞胎起名。短短6天，经过近7.3万“粉丝”投票，“宝弟”和“宝妹”的名字最终脱颖而出。

“宝弟”和“宝妹”的精彩亮相备受关注。当被中外饲养员抱出来时，相机快门声不断，两只大熊猫已经从刚出生时全身粉红的“小不点”，长成毛茸茸、肉乎乎、会卖萌撒娇的“小可爱”。“大熊猫宝宝在冲我笑呢”“太羡慕饲养员了，我也想抱抱大熊猫宝宝”……现场观众激动地拍照，生怕错过小家伙们的各种萌态，而“宝弟”“宝妹”也镜头感十足地冲着人群打招呼，令人忍俊不禁。

中国驻比利时大使曹忠明在仪式上表示，天堂动物园的大熊猫是中比友谊的使者。衷心希望比利时民众通过大熊猫更好地认识和了解中国，希望中比友谊不断得到巩固和发展。比利时能源、环境和可持续发展大臣玛格埃姆表示，大熊猫不仅是中国的“国宝”，也是友谊与和平的象征。大熊猫科研合作是比中友谊的具体成果，期待双方在更多领域加强交流合作。

仪式现场，一位头戴大熊猫徽章帽子、裹着大熊猫图案围巾的老人格外引人注目，他就是当地有名的“熊猫先生”让·皮埃尔。回忆起与熊猫的不解之缘，皮埃尔说，70岁生日时，家人送给他一张天堂动物园大熊猫馆的参观年卡，从此他便对大熊猫一见钟情，5年中他几乎每天都来看大熊猫。为了更方便观看，他还把40多公里外的房子卖掉，搬到了距离动物园两公里远的地方，“大熊猫宝宝是我们共同的牵挂。”

据园方介绍，两只大熊猫目前生长情况良好，有望于今年12月14日天堂动物园重新对外开放期间正式与公众见面。天堂动物园园长埃里克·董博高度肯定中方专家对比中大熊猫科研合作所作出的贡献：“5年多来，中国专家与天堂动物园的工作人员合作默契，彰显了我们之间的深厚情谊。”

（本报布鲁塞尔11月16日电）

《 人民日报 》（ 2019年11月17日 02 版）

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