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“共同开辟文明对话新路径”

——访希腊贝纳基博物馆馆长曼吉尼斯

本报赴希腊特派记者 曲翔宇

2019年11月17日04:24  来源：人民网－人民日报
 

　　“我非常赞同习近平主席指出的，以跨越时空的文明成果，推动兼收并蓄的文明交流。”希腊贝纳基博物馆馆长乔治·曼吉尼斯日前在接受本报记者采访时表示，习近平主席日前对希腊的国事访问将“推动希中共同开辟文明对话新路径”。

　　“相较于卫城山脚下的卫城博物馆，地处市中心的贝纳基博物馆可能游客没那么多，却独具特色。”曼吉尼斯介绍说，贝纳基博物馆收藏有1400余件中国文物，还建有西方国家第一个伊斯兰艺术博物馆，希望通过实际行动，将更多文明对话的视角带入现实世界。

　　曼吉尼斯认为，人类社会经过数千年演进，逐渐由包括中华文明和古希腊文明在内的几个古文明，发展形成当今多民族多国家文明交织重叠的景象。然而，“20世纪以来的冲突与纷争，并不是文明本身造成的，而是多重外部因素的干扰与破坏，导致文明间缺乏有效对话”。

　　“尽管远隔万里，语言迥异，但希中两个悠久文明同样具有非凡的韧性，对人类文明的长久贡献也是一致的。”曼吉尼斯认为，当今世界，全球范围内的互联互通空前发达，文化所发挥的沟通作用愈发凸显。站在新起点上，希中两国超越纷繁复杂的表象，在文明层面实现相互理解，对推动合作持续深入发展无疑具有重要意义。

　　曼吉尼斯强调，因为语言不同，文化艺术交流就更显关键。比如，观看同样是新石器时代晚期的中国与希腊陶器，会发现两者存在惊人的相似。两国人民能够通过文化与历史，增加了解、理解，从而变得熟悉。

　　展望希中未来合作前景，曼吉尼斯充满信心。他说，现在中国每年来希腊旅游的游客近20万人次，各大博物馆是他们希腊之行的首选之地。同时，比雷埃夫斯港项目让当地民众过上了好日子。希腊人由衷赞赏中国取得的发展成就，以及作出的国际贡献，对中国悠久历史、迷人哲学和辉煌艺术的兴趣也前所未有的浓厚。

　　（本报雅典11月15日电） 


　　《 人民日报 》（ 2019年11月17日 02 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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