“面对当前国际上出现的一些逆流与挑战，金砖国家领导人第十一次会晤有助于五国建立更紧密的联系，深化多层次合作，在国际事务中凝聚更多共识、落实更多行动。”巴西全球南方研究所所长亚历山大·菲格雷多在接受本报记者采访时表示，金砖国家密切协调沟通，为加强和完善全球治理提出“金砖方案”，推动南南合作取得新发展。

巴西全球南方研究所汇聚了巴西致力于研究亚洲、非洲和拉丁美洲问题的专家学者，侧重从南南合作视角为全球发展提供政策研究和智力支持。在菲格雷多看来，金砖国家携手反对单边主义和保护主义，为维护新兴市场国家和发展中国家共同利益作出了贡献。他高度称赞中国以实实在在的行动和举措捍卫多边主义，“中国坚持扩大开放，坚持对话交流，谋求各国互利共赢，是推动构建新型国际关系的重要力量。”

习近平主席在金砖国家领导人巴西利亚会晤公开会议上的重要讲话中，强调应该把握改革创新的时代机遇，深入推进金砖国家新工业革命伙伴关系，在贸易和投资、数字经济、互联互通等领域不断打造合作成果，助力五国经济发展，努力实现高质量发展。菲格雷多认为，通过深化金砖国家新工业革命伙伴关系，加强金砖国家发展战略深度对接，能够有效释放合作潜能，为新兴市场国家和发展中国家的协同发展创造更多机遇。他表示，共建“一带一路”为世界经济发展提供重要动能。“金砖国家携手推进高质量共建‘一带一路’，将进一步夯实合作基础，激发合作动力，提升金砖‘成色’。”

今年10月，巴西总统博索纳罗成功访问中国。11月，习近平主席到巴西出席金砖国家领导人第十一次会晤。菲格雷多表示，巴中高层密切往来为建立更紧密的双边关系发挥战略引领作用，开辟了巴中友好合作的新篇章。他说，对华友好合作早已植根巴西。自2009年以来，中国始终保持巴西第一大贸易伙伴地位，双方强化经贸合作对彼此意义重大。巴西产品正在更多地进入中国市场，出口多元化有利于促进巴西经济创新升级。“中国是巴西的合作伙伴，中国的发展经验值得巴西借鉴。”菲格雷多说。

（本报巴西利亚11月16日电）

《 人民日报 》（ 2019年11月17日 02 版）

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