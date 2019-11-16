基辛格：美中应妥善管控分歧 努力构建“坦诚以待”的双边关系

11月14日，在美国纽约，美国前国务卿基辛格在美中关系全国委员会举办的年度晚宴发表讲话。 美国前国务卿基辛格当地时间14日晚在纽约表示，美中两国应妥善管控分歧，形成对未来的共同信念，努力构建“坦诚以待”的双边关系。 新华社记者 王迎 摄

新华社纽约11月15日电（记者潘丽君 长远）美国前国务卿基辛格当地时间14日晚在纽约表示，美中两国应妥善管控分歧，形成对未来的共同信念，努力构建“坦诚以待”的双边关系。

基辛格在纽约非营利机构美中关系全国委员会举办的年度晚宴发表讲话时说，几十年来，美中合作关系不断发展，但作为具有不同历史感的两个伟大国家，存在一定程度的竞争和分歧，不可避免。

他指出，美中都是当今世界大国，双方冲突会酿成不堪设想的后果。美中面对的课题在于，双方能否对未来形成足够的共同信念，从而避免一场发生于两国间的冲突。

基辛格同时表示，技术的发展和应用正在深刻改变人类生活，在这一领域，两国也应摒弃一方可以永久战胜另一方的对抗性思维。

“我们有责任与中国建立一种坦诚的关系，能开诚布公地与对方谈论所看到的危险和机遇。”他说。

基辛格表示，自己有信心，同时也期待美中妥善解决贸易紧张态势，积极推动达成协议。

基辛格说：“我们需要形成一些关于世界演进发展的共同观念。”他指出，这一过程并不容易，也会出现许多分歧，但双方应该学会管控分歧，在形势有可能出现创造性转机时，双方要寻求和洞察到这种机会。他表示期待双方能朝着这一方向前进。

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