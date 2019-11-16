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波音737 MAX机型何时复飞？FAA：慢慢来，不着急

2019年11月16日16:59  来源：中国新闻网
 

　　中新网11月16日电 据路透社报道，路透社11月14日看到的备忘录和视频信息显示，美国联邦航空管理局(FAA)的高层曾表示，关于审核波音737 MAX型飞机何时可以复飞的工作，可以“慢慢来，耗时多久都没关系”。据信，该表态与波音公司此前宣称的时间表存在分歧。

　　据报道，波音公司数日前才表示，希望FAA能在12月中颁布适航指令，让737 MAX型客机复飞。尽管波音坦承2020年1月前，仍无法获准更新机师培训许可，不过，这项新的复飞时间表已带动波音股价11日大幅上涨。

　　然而，美国官员本周却私下表示，波音的时间表不切实际，且未事先获得监管当局批准。

　　当地时间11月15日，FAA局长迪克森明确表示，FAA将根据本身的时间表，就是否让波音737 MAX复飞做出决定。

　　迪克森在一段视频中表示：“我知道我们面临极大的压力，让这些飞机迅速复飞，但我希望你们可以慢慢来，专注在安全性把关上……FAA全权掌握认证的进程。”

　　迪克森还明确支持检查人员，用数据导向的方法分析飞机的安全性，仔细审查和验证修改后的飞行控制系统，以及更新后的飞行员培训系统。

　　据悉，2018年，印尼狮航一架波音737MAX客机从雅加达起飞后不久坠毁，机上189人全部遇难。2019年3月，该机型在埃塞俄比亚发生第二起致命空难，机上157人死亡。该系列机型随后遭到全球停飞。

(责编：白宇、岳弘彬)
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