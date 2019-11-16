中国市场巨大 加强合作共促中美关系健康发展

人民网洛杉矶11月15日电（记者王如君）美国加利福尼亚州长滩市长滩-青岛友好城市协会15日举行午餐会，邀请美中两国嘉宾讨论“中国‘一带一路’倡议给南加州带来的机遇和挑战”。来自加州及长滩市的政府官员、中国驻洛杉矶外交官以及当地社会各界代表数十人出席。

中国驻洛杉矶总领事张平应邀作主旨演讲。他说，过去30年来，在长滩市政府和当地社会的支持和参与下，青岛和长滩一直保持密切的友好关系，在贸易、投资、教育、艺术和文化等方面取得了丰硕成果。长滩港和青岛港的友好港口关系也为加深两个城市间的合作作出了重要贡献。

张平指出，中国多年来一直是加州最大的贸易伙伴、最大的进口来源地、第三大出口市场。过去10年，加州对华货物出口增长了64%，服务出口增长了309%。加州还是吸引中国对美投资的第一大州，过去20年来累计吸引中国投资310多亿美元。“一带一路”始发于中国，给沿线国家和全世界带来了机遇和利益。中国欢迎包括南加州企业在内的美国公司参与“一带一路”建设。中国方面也愿意和加州进一步合作，共同努力促进中美关系健康、稳定地发展。

长滩港执行总裁马里奥·康尔德罗说，多年来，长滩港同中国方面尤其是青岛港保持着密切的合作关系。中国提出的“一带一路”计划正在稳步推进，长滩港是连结美国西海岸同亚洲、南美洲国家和地区的重要枢纽，长滩港愿意进一步加强同中国公司的友好合作，为促进美中贸易以及世界贸易做出自己的贡献。

南加州大学美中学院主任杜克雷表示，中国提出的“一带一路”倡议是一项宏伟的计划，不只有利于中国，也有利于沿线国家，有利于全世界。“一带一路”倡议的一项重要内容就是投资基础设施，包括公路、铁路、机场和港口等等，这既符合中国的需求，也符合沿线国家的需求。同时，中国拥有14亿人口，是一个巨大的市场，吸引世界各国企业参与有关工程的投资和建设，这对有关各方都有利，对世界经济的发展也会起到积极作用。

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