阿联酋驻华大使馆举办国际宽容日庆祝活动

人民网北京11月15日电 15日下午，阿联酋驻华大使馆举行国际宽容日的庆祝活动，旨在强调在多元化社会里，应通过普及宽容方面的教育，促进人们和谐、和平地生活在一起。北京史家小学分校学生，以及来自教育、文化及艺术领域的朋友们参加了此次活动。

阿联酋驻华大使馆公共外交处主管玛丽亚姆·尚穆希在活动中介绍，2016年，阿联酋成为唯一拥有宽容部门的国家，谢哈卢卜娜·哈立德·卡西米被任命为第一位宽容部部长。尚穆希女士强调了庆祝国际宽容日的重要性，同时也是对阿联酋2019宽容年进行庆祝。她表示宽容的价值将世界各国凝聚在一起，并在人类社会中得到不断发展。

此次庆祝活动由阿联酋驻华大使馆举办，包括许多以文化交流为重点的活动。使馆工作人员首先通过一部短片向大家全面介绍了阿联酋，接着邀请学生们通过绘画涂色来了解不同语言对“宽容”一词的表达，也向大家介绍了不同手势在各个国家文化中所表达的含义。来自北京史家小学分校的同学们也通过乐器和歌剧表演等节目向使馆的朋友们展示了中国文化。最后，阿联酋驻华大使馆还为学生和嘉宾们准备了来自阿联酋的食物，让大家对阿联酋的各方面文化都有了更多的了解。

世界宽容日是联合国教科文组织于1995年宣布的年度庆祝活动，旨在教育人们了解社会包容的必要性，以及让人们认识到相互尊重和尊重他人权利的重要性。阿联酋现任宽容部部长谢赫·纳赫扬·本·穆巴拉克·纳纳扬对今年国际宽容日的庆祝也非常重视。

阿联酋总统谢赫哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬宣布2019年为阿联酋的宽容年，希望将阿联酋打造为全球的宽容之都，并通过各项立法和设立政策目标，向该国、周边地区和国际社会中灌输共存与和平价值观的作用。他强调宽容的重要价值，特别是在新的时代，将对整个社会都会产生积极影响。（完)

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