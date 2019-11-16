原标题：英国推迟推荐人选 欧委会“换岗”遇麻烦

英国政府致信欧洲联盟，告知无法在12月12日英国议会选举以前推荐欧盟委员会中英国籍委员人选。

英方这一做法可能为新一届欧委会开始履行职务制造麻烦。候任欧委会主席乌尔苏拉·冯德莱恩的发言人14日说，新一届欧委会打算12月1日就任。

【遇麻烦】

英国驻欧盟大使蒂姆·巴罗致信欧盟总部，通报英方决定。他的办公室14日说：“我们已经致信欧盟，确认英国选举前的方针是，一般不在这段时间向国际机构推荐人选。”

英国定于12月12日举行议会选举。英国政府一名官员说，新政府组建以后才会推荐欧委会委员人选。

冯德莱恩的发言人延斯·弗洛斯多尔夫确认，收到英国首相鲍里斯·约翰逊政府的来信。那封信说，英方不愿阻碍新一届欧委会履职，承诺“准备配合”。

约翰逊先前多次声称将引领英国10月31日如期脱离欧盟。候任欧委会主席冯德莱恩不止一次提醒，英国如果过了这一时间节点仍留在欧盟，需要推荐一名欧委会委员人选，以确保新一届欧委会的组成符合欧盟规程。

约翰逊10月19日致信欧盟，申请延期“脱欧”。欧盟后续同意英国延期“脱欧”。“脱欧”期限目前定在明年1月31日。

欧委会是欧盟行政机构，同样是欧盟各机构里唯一有权提出法律草案的机构。加上英国，28个成员国每个国家推荐一名委员人选，人选需得到欧洲议会通过。

【定目标】

冯德莱恩的发言人弗洛斯多尔夫说，尽管英方推迟推荐人选，新一届欧委会依然打算12月1日履新。“我们正在仔细审视下一步。结束分析以后，我们将宣布后续步骤。”

弗洛斯多尔夫说，冯德莱恩与欧盟成员国和欧洲议会保持密切联络。

冯德莱恩的另一名发言人说，现在的情况特殊且复杂，“我们从来没有经历过”。

新一届欧委会原定11月1日履新，任期5年。推迟履新的部分原因是法国、匈牙利和罗马尼亚先前推荐的委员人选没有得到欧洲议会认可。这三个国家随后推荐新人选。

欧洲议会宪法事务委员会英国籍成员理查德·科比特说，英方推迟推荐欧委会委员人选不直接导致新一届欧委会“不合法”。在他看来，只要欧洲议会批准，新一届委员会没有英国委员照样可以运行。（杜鹃）（新华社专特稿）

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