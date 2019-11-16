原标题：威尼斯遭遇严重洪灾进入紧急状态 经济损失严重

意大利政府14日宣布遭受洪灾的威尼斯市进入紧急状态，为这座“水城”划拨2000万欧元（约合1.5亿元人民币）紧急援助资金。

威尼斯12日遭受有记录以来严重程度排名第二的洪灾，许多旅游景点闭门谢客，历史建筑受洪水侵蚀，经济损失严重。

【政府相助】

意大利总理朱塞佩·孔特说，内阁会议批准威尼斯申请进入紧急状态的请求，同时下令划拨2000万欧元（1.5亿元人民币）紧急援助资金。房屋受损的居民每户可以申领至多5000欧元（3.9万元人民币）补助，商店、餐馆等商户可以申领至多2万欧元（15.4万元人民币）补助。

孔特把威尼斯遭受的洪灾比作“打击意大利心脏”，13日晚实地察看灾情。

威尼斯12日受暴雨和潮汐影响遭受洪水侵袭，当晚水位最高达到187厘米，仅次于1966年创下的194厘米最高纪录。市长路易吉·布鲁尼亚罗估计，威尼斯遭受数以亿计欧元损失。他把这场洪灾归咎于全球气候变暖，呼吁先前推迟工期的“摩西工程”尽早竣工。

意大利政府2003年起修建“摩西工程”，造价55亿欧元（424.9亿元人民币），在威尼斯潟湖的三个入口处修建78个巨大闸门。当海水上涨至一定高度，闸门升起，阻挡海水进入潟湖。

由于预算超标、工程出现贪腐现象等原因，“摩西工程”一度延期。美联社以基础设施和运输部长葆拉·德米凯利为来源报道，这项工程已经完成93%，预期2021年竣工。

【市民无奈】

威尼斯水位14日早晨降至113厘米，15日预期达到145厘米。另外，意大利北部地区今后数天将迎来强降雨。

威尼斯多座博物馆14日关闭；圣马可大教堂没有能幸免，教堂地下室涌入洪水。意大利政府正在评估威尼斯文化古迹受损程度。

威尼斯人口超过5万，平均每年接待游客量3600万人次。联合国教育科学文化组织1987年把这座城市和潟湖列入《世界遗产名录》。

威尼斯一家名为“莱昂之家”的酒店说，由于全球媒体对洪灾大肆报道，原本打算来威尼斯的游客望而却步，纷纷取消房间预定。

市民恩齐奥·托弗卢迪告诉德新社记者，他从来没有见过类似情景，大运河附近的许多商店和超级市场受损尤其严重。

他说，这场灾难像一场战争，“十分糟糕”。（王逸君）（新华社专特稿）

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