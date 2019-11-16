原标题：处置“伊斯兰国”外籍人员 美欧分歧严重

美国和欧洲多国高级官员14日齐聚美国首都华盛顿，会商继续打击极端组织“伊斯兰国”事宜。就如何处置伊拉克和叙利亚境内羁押的“伊斯兰国”外籍人员，双方显现严重分歧。

【显分歧】

会议开始，美国国务卿迈克·蓬佩奥施压，要求欧洲国家“认领”并审理持有这些国家国籍的“伊斯兰国”人员。他声称，“联盟成员必须领回数以千计在押外籍恐怖分子，让他们为所施暴行承担责任”。

美国国务院反恐怖主义协调员内森·塞尔斯坚称，要求伊拉克和叙利亚继续羁押这类人员“不可行”。“这些武装人员仍然构成显著威胁，”他说，“坦白地说，（美欧双方）就解决这一问题的最佳方式有分歧。”

法新社报道，塞尔斯的话显然针对法国，后者正与伊拉克政府磋商就地审理“伊斯兰国”人员。法国外交部长让－伊夫·勒德里昂在会议召开前发表声明，说他准备就继续伊拉克和叙利亚对“伊斯兰国”人员的羁押“接受提问”。

随着打击“伊斯兰国”主要战事结束，如何处置羁押在伊拉克和叙利亚境内的这一极端组织外籍人员令不少国家头疼。法国、英国等欧洲国家正尝试以剥夺国籍、与伊拉克政府协商让他们就地接受司法审理等方式，阻止这类人员回国。

略显“尴尬”的是，要求欧洲盟友领人当天，美国一家法院作出裁决，支持美国国务院认定一名在美国出生“伊斯兰国”女性成员不再有美国国籍。

【护利益】

向盟友施压同时，美国官员在会议中提及叙利亚政府军和俄罗斯士兵有向美方先前撤出区域推进的迹象，颇有影射他国“趁虚而入”的意味。

“我们的胜利受到威胁，”美国政府叙利亚问题特别代表詹姆斯·杰弗里说，应对这样的情形需要美欧双方共同努力、加强合作。

北大西洋公约组织秘书长延斯·斯托尔滕贝格说，盟友间围绕叙利亚议题有“分歧”，“但同时，我们就维护打击共同敌人‘伊斯兰国’所获利益的必要性达成一致”。

土耳其10月发起“和平之泉”军事行动，越境打击叙利亚东北部受到美国扶植的库尔德武装。行动开始前，特朗普宣布从叙利亚北部撤走美军，但美方后续向叙利亚东部油田增派兵力，声称旨在防止“伊斯兰国”卷土重来、夺取油田。

美国国防部长马克·埃斯珀本周说，大约600名美军士兵现在驻留叙利亚。

俄罗斯方面认定，美军派兵进驻叙利亚油田，是控制这一中东国家石油资源的“土匪行径”。俄罗斯外交部副部长谢尔盖·韦尔希宁本月初说，任何企图强化美国在叙利亚“非法军事存在”的行动都违反国际法，“不可接受”。（闫洁）（新华社专特稿）

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