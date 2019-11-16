原标题：玻利维亚“继任者”力阻辞任总统再次参选

玻利维亚反对派推举的“临时政府”领导人珍尼娜·阿涅斯14日说，辞任总统埃沃·莫拉莱斯不能回国再次参选总统。

玻利维亚总统选举触发的局势动荡14日继续。莫拉莱斯的支持者当天继续占领行政首都拉巴斯主要街道，呼吁莫拉莱斯回国，认定他出国避难是“政变”所迫，而非辞职。

“临时政府”14日宣布，已经开始接触莫拉莱斯所属政党“争取社会主义运动”，以期尽早平息局势。但这一说法没有得到莫拉莱斯阵营的确认。

阿涅斯向莫拉莱斯阵营“喊话”，声称“不允许莫拉莱斯再次参选，谋求第四届总统任期，因为那是触发眼下局势的原因”，建议莫拉莱斯阵营“新选一名候选人”。

莫拉莱斯现年60岁，是玻利维亚首名印第安人总统，同时是南美洲在任时间最长的左翼领导人，因今年10月总统选举出现计票争议，10日失去军方和警方领导人支持，宣布辞职，12日抵达墨西哥政治避难。

莫拉莱斯指认对手发动“政变”。虽然身处墨西哥，他承诺不脱离政治、“继续抗争”，持续经由社交媒体“推特”发布信息。

阿涅斯14日说，她任命的新外交部长将向墨西哥“转达立场”，要求莫拉莱斯遵守政治避难条件，不干涉玻利维亚政治。墨方回应：“难民的言论自由不应与墨西哥普通民众有差别。”

阿涅斯的“临时政府”获得一些国家承认，包括美国、巴西、危地马拉。俄罗斯总统弗拉基米尔·普京14日说，愿意与阿涅斯合作，但同情莫拉莱斯的处境。

阿涅斯预期14日完成组建“临时政府”。前一晚，她任命20名“内阁”成员的半数并撤换军队主要领导人。

另外，对外政策方面，阿涅斯向委内瑞拉反对派伸出“橄榄枝”，放弃支持莫拉莱斯一直支持的尼古拉斯·马杜罗政府，转而承认自封委内瑞拉“总统”的胡安·瓜伊多。（田野）（新华社专特稿）

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