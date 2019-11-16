原标题：“交换”平静？以色列与杰哈德达成停火约定

以色列与巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）14日达成停火约定，结束两天密集交火。

以色列12日空袭致死一名杰哈德指挥官，触发这一武装组织向以色列发射数百枚火箭弹。以色列以多轮空袭还击。

【“交换”平静】

杰哈德发言人穆萨卜·布莱姆14日说，埃及斡旋下，以色列同意杰哈德提出的停火条件，停火当天5时30分生效。

联合国官员与杰哈德代表13日在埃及方面协调下接触。杰哈德方面13日深夜提出结束交火的3项条件：以色列停止定点清除；停止射杀巴以边境的巴勒斯坦示威者；放松对加沙地带的封锁。

美联社报道，以色列通常不公开承认与巴勒斯坦武装组织达成协议。以色列官员14日说，以方与杰哈德达成“不成文约定”，即只要对方停火，以方就不采取行动。

路透社报道，以方把停火视为“有限交换”；外交部长以色列·卡茨告诉以色列军队电台，以方将“以平静回应平静”。

以方指认杰哈德指挥官巴哈·阿布·阿塔关联以色列南部近期数起火箭弹袭击并策划新袭击，12日发动空袭、炸死阿塔。作为报复，杰哈德过去两天向以方发射大约450枚火箭弹，促使以色列多地拉响空袭警报。以色列同时对加沙地带发动多轮空袭。多名加沙卫生官员14日确认，至少34名巴勒斯坦人在两天交火中丧生，其中半数是平民，包括8名儿童和3名妇女。

【脆弱停火】

联合国中东问题特使尼古拉·姆拉德诺夫说加沙局势依然脆弱，呼吁各方保持最大程度克制，尽力避免流血。

路透社报道，以方与杰哈德仍有分歧，双方达成的停火约定“脆弱”。杰哈德拒绝接受与以色列“永久共存”，而以方认定对加沙的军事行动有成效，不会改变军事策略。

以色列外长卡茨说，以方“今后不会停止”定点清除，以色列国防军在加沙边境执行的开火政策不会改变。

以色列军方发言人乔纳森·孔里库斯确认，以军过去两天空袭致死大约25名巴勒斯坦武装人员。这些武装人员利用住所存放武器，以方予以定点清除。

杰哈德发言人布莱姆宣布停火后不久，两枚火箭弹从加沙地带射出，触发以色列南部空袭警报。暂时不清楚是有意发射还是误射。（包雪琳）（新华社专特稿）

(责编：刘洁妍、杨牧)