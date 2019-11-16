中国代表呼吁综合施策解决叙利亚人道问题

人民网联合国11月14日电 （记者李晓宏）联合国安理会14日举行叙利亚人道问题公开会，中国常驻联合国代表张军在会上发言表示，解决叙利亚人道问题必须统筹兼顾，综合施策，并应充分尊重叙利亚主权、听取叙政府意见，防止跨境授权被滥用。

张军说，当前叙利亚仍有大量民众需要人道救援，连年冲突造成叙利亚基础设施破败，面临食品不足、缺医少药等困境，在叙东北部的军事行动加剧了人道局势脆弱性，持续冲突还对人道行动造成负面影响。冬天即将来临，联合国及各人道机构应为切实改善叙利亚人民生存状况做好准备。同时，叙利亚人道局势同政治、安全、反恐形势等息息相关，解决人道问题必须统筹兼顾，综合施策。

首先要切实尊重和维护叙利亚的主权、独立、统一和领土完整，通过政治外交手段解决问题。政治解决是叙危机的唯一现实出路，也是改善叙人道局势的根本手段。11月初，叙利亚宪法委员会首次会议以及45人核心小组会议在日内瓦先后顺利举行，各方将于本月25日开始第二轮讨论。中方对此表示欢迎，支持联合国、特别是裴凯儒特使继续发挥斡旋作用，坚持“叙人主导、叙人所有”原则，落实安理会第2254号决议，达成兼顾各方关切的政治解决方案。

二要加大人道救援力度，解除对叙经济制裁，推进难民和流离失所者重返家园，支持叙政府开展战后重建。国际社会应为联合国提供充足资金和资源，确保为叙全境需要援助的民众提供人道物资。从根源上改善叙人民生存条件，必须努力改善叙经济形势，协助推进叙难民安全、自愿重返家园，支持叙政府修复和重建住房、民生、医疗和教育设施，清除地雷等战争遗留爆炸物。中方已向叙方提供了食物、医药、公共交通工具、人力资源培训等援助。10月24日，在拉塔基亚港举行了中国政府援叙海关检测设备和紧急粮食援助交接仪式。

三要巩固现有反恐成果，继续根据安理会有关决议和国际法，统一标准，打击所有形式的恐怖主义。铲除恐怖势力是叙利亚人民恢复和平、有序生活的必要安全条件。当前恐怖势力仍占据伊德利卜大部分领土，恐怖分子威胁平民安全、破坏基础设施，使人道形势恶化，国际社会应致力于寻求反恐和人道问题的综合解决方案。各方应避免采取任何威胁反恐成果的行动，共同应对恐怖分子流窜风险，防范“伊斯兰国”势力卷土重来。联合国秘书处应密切关注叙反恐形势和恐怖分子流窜情况，认真严肃研究将恐怖分子绳之以法问题并提出建议。

张军强调，在叙利亚开展跨境人道救援行动，应遵守联合国人道救援指导原则及相关国际法规定，恪守中立、公正和非政治化原则。跨境人道救援是在特定形势下采取的特殊救援方式，安理会应根据最新形势进行审议，有关行动应由联合国全程监督，增加透明度，同叙政府加强协调，确保只有人道物资入境，并切实防止援助物资落入恐怖组织和非法武装手中。

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