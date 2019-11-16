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香港中联办严厉谴责暴徒攻击致无辜市民死亡

2019年11月16日04:55  来源：人民网－人民日报
 

　　本报香港11月15日电  （记者陈然）中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室负责人11月15日发表声明，对遭受暴徒疯狂攻击经抢救无效去世的一位无辜市民表示深切哀悼，对极端激进分子的疯狂攻击行为予以严厉谴责。

　　11月13日下午，在上水广场外，一群黑衣暴徒疯狂攻击清理路障的市民，其间用硬物砸向一名70岁的食物环境卫生署外判清洁工人，致其当场仰面倒地，头部严重受伤，经医院救治无效于11月14日晚去世。这种反人类无差别残害人命的暴行，毫无人性，天理难容。该负责人表示，中联办对死者表示深切哀悼并对其家属表示慰问，对这种丧心病狂的暴行表示极大愤慨和严厉谴责，坚决支持特区政府和香港警方，依法严惩，彰显法治公义。

　　该负责人指出，近日香港暴力犯罪全面升级，暴徒频频采取罔顾人命、泯灭人性的恐怖手段，严重威胁广大香港市民的生命财产安全，让香港陷入人人自危的境地，“黑色恐怖”笼罩全城。血淋淋的事实告诉我们，香港不能再这样乱下去了，否则每一个市民都将面临严重威胁。全体香港市民必须坚决与暴力割席，共同维护法治、维护社会稳定。

　　该负责人说，近日已有越来越多的市民勇敢地站出来，自发清理路障，保护过路的老人与孩子，给执勤警察鼓劲加油，他们的行为是广大香港市民渴望告别恐惧、恢复安宁心声的反映。香港中联办向这些普通市民表达敬意，并希望有更多热爱香港的市民能走出来、站出来，用实际行动向暴力说不，彰显恢复社会秩序的强大正能量。


　　《 人民日报 》（ 2019年11月16日 04 版）

(责编：杨光宇、曹昆)
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