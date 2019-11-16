金砖国家加强战略伙伴关系有利于全球稳定、共同安全和创新增长

金砖国家领导人第十一次会晤于2019年11月13日至14日在巴西利亚举行。对于我们来说，这是一件大事。在此活动举办之际，我想谈一下俄罗斯对金砖国家战略伙伴关系的看法。

在金砖国家现任主席国巴西推动下，金砖国家在政治、经济、人文等所有重点合作领域，都已经取得了重要的进展。俄罗斯支持巴西力求提高多领域协作的实效，以促进金砖国家繁荣昌盛，提升人民的福祉。

我们欢迎巴西总统雅伊尔·博索纳罗在大阪所发表的声明，他强调了在金砖国家的机制内，加强对话的重要性。这将使金砖国家能够以最佳的方式，对全球持续变化所带来的优势加以利用。

今天，金砖国家携手共进有着特殊的意义。世界政局持续动荡，在全球各个地区，依然存在着巨大的冲突隐患。军控架构被刻意松动——美国单方面退出《苏美关于两国消除中程和中短程导弹条约》是极其危险的一步。世界经济中的结构性失衡尚未得到解决。单方面的经济制裁、贸易保护主义、贸易战以及美元作为世界储备货币的地位被公然滥用等不正当竞争手段，对于全球经济的增长构成了严重的威胁。从恐怖主义到气候变化，当今时代，国际社会尚需找到应对一系列风险与挑战的有效策略。

对于国际关系中的竞争和混乱，多极化是唯一符合当今世界现实的一种秩序，它将有助于充分挖掘所有国家——无论大国还是小国——的潜力，在虑及共同利益的前提下，扩展我们之间的互利合作。

和其他金砖国家一样，俄罗斯同样拒绝强权与压迫、勒索与威胁，特别是未经联合国安理会的批准就使用武力。相反，俄罗斯建议选择那种旨在能够达成共识的、能够虑及国家之间交往的所有参与者利益的、相互尊重的对话的方式。我们坚信：任何有关国际议程中最重要问题的协议，都应当在所有相关方最大限度的、广泛而平等的参与之下得到制定，并以公认的法律规范为基础。金砖国家坚定地致力于国际生活的民主化，这种民主化建立在《联合国宪章》、尊重世界文化与文明的多样性、尊重人民有权自行决定其自身命运的原则之上。

对于全球和地区的关键问题，我们持有一致或非常接近的态度。我们一贯主张以和平、政治和外交的方式，去化解世界各地区的危机形势与冲突。在国际信息安全、打击有组织犯罪和反腐败领域，在反恐怖主义的轨道上，我们支持进行全面的对话。

可以自信地说，在进入自身运行的第二个十年的同时，金砖国家已经成为新兴的、更加公平的、多中心的世界秩序的关键支柱之一，并在国际事务中发挥着重要的稳定作用。金砖国家正在成为许多新兴经济体的吸引力中心。而吸引他们的，正是金砖国家捍卫多边主义的价值观，倡导国际贸易的透明以及非歧视、开放、自由和兼容并蓄，反对在建立对外经济关系中采取单方面的经济限制和贸易保护主义手段。在二十国集团领导人大阪峰会期间，金砖国家领导人在举行会晤之后所发表的声明当中，明确表示金砖国家力求维护公平的多边贸易体系，以及作为其基石的世贸组织的作用，并将推进国际货币基金组织的改革。

2020年，俄罗斯将担任金砖国家主席国。我们将继续奉行有步骤、全面性地深化金砖国家战略伙伴关系的方针。当然，我们也有兴趣在金融和经济领域扩展成员国之间的合作；提高工业协作水平；在能源、电信和高科技领域，在制定并落实新的联合项目上，提升务实合作的效率。我们的优先事项还包括：在主要的多边平台上，首先是联合国，加强对外政策的协调。

我相信，在世界政局动荡不安的浪潮当中，金砖国家之“船”将继续循行自己所选择的航线，并将继续为维护国际稳定、确保全球经济可持续性增长做出重大贡献。我们相信，在加强金砖国家合作、促使其进入更多新领域的道路上，在巴西利亚举行的领导人会晤将成为一个里程碑。

（作者为俄罗斯联邦外交部长）

《 人民日报 》（ 2019年11月16日 02 版）

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