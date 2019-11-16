本报巴西利亚11月15日电 2019年11月10日至14日，国家主席习近平应邀对希腊进行国事访问，并赴巴西出席金砖国家领导人第十一次会晤。行程结束之际，国务委员兼外交部长王毅向随行记者介绍此访情况。

王毅说，国内刚刚顺利召开中共十九届四中全会，成功举办第二届中国国际进口博览会，习近平主席又开启繁忙的出访行程。相知不以万里远，此访穿越欧洲拉美，汇聚金砖五国，话友好，论大势，谋共赢。习近平主席与各国领导人深入交流对话，使绵延千年的东西方文明跨越时空，焕发出新时代的光芒。

一、巩固中希传统友谊，打造互信互利典范。

王毅说，希腊与中国同为文明古国，互为全面战略伙伴。建交47年来，两国始终相互理解、相互尊重，在涉及彼此核心利益问题上相互坚定支持。帕夫洛普洛斯总统5月赴华出席亚洲文明对话大会并对中国进行国事访问。米佐塔基斯总理11月初来华出席第二届中国国际进口博览会。时隔不到一周，习近平主席应邀访希，充分体现了两国领导人的亲密友谊和中希关系的高水平。相似的理念，相通的文化，使得每一次中希之间的交流，都能产生“酒逢知己千杯少”的共鸣。两国领导人倾心相谈，达成许多新的重要共识，一致同意要拉紧务实合作和文明交流纽带，将中希全面战略伙伴关系提升到新的高度。习主席的访问在希腊掀起了“中国旋风”，各大媒体竞相报道热评，国际主流媒体高度关注，称“中希关系进入蜜月期”。

开辟共建“一带一路”新前景。中远海运比雷埃夫斯港项目是共建“一带一路”的成功范例，直接和间接为当地1万多人创造了就业，已成为地中海地区最大港口。习近平主席亲赴比港考察，受到当地员工热烈欢迎，他们动情地讲述与中远海运比港项目的故事，感谢中方给他们提供了工作机会，使他们过上安心舒心的生活。米佐塔基斯和希方官员都表示，比港项目是互惠互利的，有力促进了希腊经济复苏和社会发展，得到了希腊人民广泛支持。他们感谢中国在希腊身处债务危机时施以援手，患难见真情，从中体会到了“朋友”一词的真正含义，愿同中方一道，做大做强比港项目。习近平主席指出，中国秉持正确义利观。比雷埃夫斯港项目是中希双方优势互补、强强联合、互利共赢的成功范例。希望双方搞好港口后续建设，打造中欧陆海快线。相信在双方共同努力下，比港合作的积极效应和辐射影响将进一步显现，不断惠及两国及地区人民。事实已经证明，“一带一路”不是口号和传说，而是成功的实践和精彩的现实。

提升文明交流互鉴新高度。习近平主席此访希腊，是东方文明同西方文明的交汇，展示出中希两个伟大古老文明的和合之美。两国元首会谈并一同参观雅典卫城博物馆，徜徉历史长河，纵论文明智慧，以古鉴今，展望未来。习近平主席指出，我怀着对文明的尊重和对未来的期许来到希腊。中希友好不仅是两国的合作，更是两大文明的对话。人类应该秉持和追求高尚的情操。中国绝不会搞国强必霸，从不认同你输我赢的零和游戏。习近平主席强调，中希两国人民对丰厚的文化根脉备感自豪，对优秀传统文化的当代价值备加珍惜。中国和希腊积淀千年的智慧孕育了两国顺应历史潮流的政策主张。双方应发挥各自文化底蕴优势，共同打造不同文明以及各国人民和谐共处之道。帕夫洛普洛斯总统表示，古老、灿烂、伟大的文明将两国人民的心紧紧联系在一起。感谢习近平主席对希腊文明给予的理解，希腊人民也十分尊重悠久的中华文明，钦佩中国现代化建设成就。希腊坚决反对所谓“文明冲突论”，真正的文明之间不会发生冲突、制造隔阂，而是交流互鉴、和谐共存。无论是中国的历史文化传统，还是当今中国开放、进步、发展的事实，中国都有力回击了“文明冲突论”和“国强必霸论”。他赞赏中国在国际上奉行崇高的道义标准，强调如果各国都秉持这样的理念，人类前进的道路将越走越宽广。两国领导人一致同意要守正创新，推动不同文明和国家包容互鉴，让古老文明的智慧照鉴未来，为促进世界和平繁荣、构建人类命运共同体作出应有贡献。

增添中欧互利合作新动力。今年习近平主席首次出访是欧洲，年终收官之作也是欧洲，双方还在筹划明年举办一系列重要活动，充分表明中方高度重视发展中欧关系。希腊是欧盟重要成员，今年4月刚刚加入中国—中东欧国家合作机制。针对国际上一些挑拨中欧关系的论调，习近平主席强调中欧关系是当今大国关系的重要组成部分，加强中欧良性互动和互利合作符合各自利益，具有战略意义。重申中国政府坚定支持一个团结、稳定、繁荣、强大的欧洲，指出中国—中东欧国家合作丰富了中欧全面战略伙伴关系内涵，有助于推进欧洲一体化进程。希方领导人表示，不认同“17+1”合作会分化欧洲的说法，中方倡议的“17+1”合作机制把希中、欧中紧密联系在一起。希方将积极致力于这一合作，并愿为推动欧中整体关系向前发展发挥桥梁和纽带作用。

二、擘画金砖合作蓝图，深化战略伙伴关系。

王毅说，此次金砖国家领导人巴西利亚会晤是在世界经济发展和国际格局演变的关键时刻举行的。一方面，以金砖国家为代表的新兴市场和发展中国家相继崛起，有力推动了世界多极化进程，新科技革命和产业变革为各国实现跨越式发展提供了更多机遇。另一方面，保护主义、单边主义愈演愈烈，世界经济中不稳定不确定因素明显上升。习近平主席提出中方政策主张，强调推进政治、经济、人文“三轮驱动”，为金砖国家加强团结合作、打造第二个“金色十年”指明了方向。会晤发表了领导人宣言，充分吸纳了中方的立场和主张。

密切战略沟通协调，捍卫国际公平正义。习近平主席在领导人会晤以及与巴西、俄罗斯、印度、南非领导人双边会晤时明确提出，要通过金砖国家各层级磋商机制，密切战略沟通协调，深化金砖战略伙伴关系，合作应对各种风险挑战，维护各自主权、安全、发展利益。应通过平等对话，建设性参与热点问题解决进程，推动国际秩序朝着更加公正合理方向发展。各国领导人均表示，将加强在重大国际和地区问题上的战略合作，捍卫国际公平正义，维护新兴市场和发展中国家共同利益。巴西利亚宣言系统阐述了金砖五国在维护联合国宪章宗旨和原则、坚持多边主义、政治解决热点问题上的鲜明立场，发出了响亮明确的金砖声音，为不确定的国际形势注入了稳定性，为世界和平安全提供了正能量。

聚焦科技创新合作，推进新工业革命伙伴关系。习近平主席紧扣巴西利亚会晤“经济增长打造创新未来”这一主题，呼吁把握改革创新的时代机遇，持续推进金砖国家新工业革命伙伴关系，深入挖掘“创新金砖”网络、未来网络研究院等务实合作潜力，在数字经济、互联互通等领域开创新的增长点，打造新的合作成果，提升各国自主发展能力。巴西利亚宣言欢迎建立“创新金砖”网络和金砖国家科技创新合作新架构，标志着金砖国家推进新工业革命伙伴关系迈出了重要步伐，将有助于五国经济转型升级，实现高质量发展。

弘扬“金砖+”精神，拓展新兴市场和发展中国家共同利益。习近平主席在讲话中强调五国要以“金砖+”合作为平台，推动广大新兴市场国家和发展中国家相互支持，加强不同文明、不同国家间的交流对话，让金砖朋友圈越来越大，伙伴网越来越广。领导人首次认可并将金砖新开发银行扩员问题提上金砖日程，“金砖+”合作在关键领域取得重要进展，将进一步增强金砖机制的发展活力，促进新兴市场和发展中国家的团结自强。

三、展现大国责任担当，分享中国理念智慧。

王毅说，面对当前百年未有之大变局，习近平主席从人类历史进程和国际格局演变的高度，精辟总结中国的成功经验，提出契合国际社会期待、符合各方共同利益的中国方案，为完善全球治理提供引领。

阐述多边主义时代内涵。当前世界各种思潮交织激荡，各方围绕要不要坚持多边主义，坚持什么样的多边主义展开深入讨论。习近平主席在讲话中呼吁践行多边主义，明确指出坚持多边主义应该以维护世界和平、促进共同发展为目标，以捍卫公平正义、推动互利共赢为宗旨，坚持国际法和公认的国际关系基本准则，维护联合国在国际体系中的核心地位，推动全球治理体系建设和变革。强调多边主义的核心要义是，国际上的事应该由大家商量着办，不能由一国或者少数几个国家说了算。习近平主席关于多边主义目标、宗旨的论述在当前国际形势下具有重要现实指导意义。

分享开放共赢合作机遇。习近平主席强调，发展中国家应保持定力自信，融入全球化潮流，把握科技进步大势，坚定不移走自己的路，坚持扩大开放，谋求互利共赢，构建开放型世界经济。习近平主席鼓励各国抓住中国进一步扩大对外开放以及巨大市场潜力提供的重要机遇，积极共建“一带一路”，从中收获更多合作成果。

倡导构建亚太命运共同体。金砖成员来自亚非拉欧各大洲。习近平主席继提出共筑更加紧密的中非命运共同体、携手共进的中拉命运共同体之后，首次提出致力于构建开放包容、创新增长、互联互通、合作共赢的亚太命运共同体。这一目标的提出，顺应了开放融合的时代潮流，指出了亚太地区各国正确的合作方向，是对人类命运共同体理念内涵的丰富和拓展，必将呈现出强大的生命力。

访问期间，习近平主席夫人彭丽媛出席了有关双边和金砖国家领导人配偶活动，展现了新时代中国的亲和力和独特魅力，为促进中国同有关国家相知相亲发挥了不可替代的作用。

王毅说，2019年，习近平主席先后7次出访，主持4次主场外交，全面展示新中国成立70年来的伟大成就和中国特色大国外交风范。在风云激荡的国际形势中，习近平主席以坚定自信的政治气魄、大国领袖的责任担当，深入思考人类前途命运，从容书写外交华章，有力提升了中国的感召力和影响力。

“彩云长在有新天”。70年的中国外交，艰难险阻，玉汝于成，走出了一条不平凡的成功道路。新时代的中国外交，风华正茂，重任在肩，必将开辟更加不平凡的美好明天。让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平外交思想为指引，团结拼搏，开拓进取，作出无愧于新时代、不辜负党和人民的新贡献，为中国特色大国外交谱写新的壮丽篇章。

《 人民日报 》（ 2019年11月16日 01 版）

(责编：杨光宇、曹昆)