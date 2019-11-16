第二个“金色十年”会更亮眼（环球热点）

巴西巴拉那瓜港TCP码头堆场扩建工程现场。中国招商局港口控股有限公司在“一带一路”倡议的框架下，已完成对巴拉那瓜港最大码头运营商TCP公司的收购。中巴企业深度的合作，帮助巴拉那瓜港焕发出新活力。

新华社记者 彭 桦摄

当地时间11月13日至14日，金砖国家领导人第十一次会晤在巴西首都巴西利亚举行。本次会晤主题为“经济增长打造创新未来”，主要议题包括加强科技创新合作、推动数字经济合作、打击有组织犯罪等。

自2009年6月中国、巴西、俄罗斯、印度四国领导人在俄罗斯举行首次正式会晤以来，金砖国家领导人会晤走过10个年头，在今年迈入第二个“金色十年”。当下，世界处于百年未有之大变局，国际形势风云激荡。身处世界经济发展和国际格局演变的关键时刻，金砖国家握指成拳，携手同心，唱响维护多边主义、构建多极世界的最强音，为全球注入宝贵的正能量。

聚焦创新 拓展合作

“经济增长打造创新未来”，本次金砖国家领导人会晤的主题跳出加强经贸合作的传统，着眼科技创新，让世界看到金砖国家抓住潮流、寻求变革的动力与活力。

“在2018年金砖国家领导人约翰内斯堡会晤中，中国国家主席习近平提出共同建设金砖国家新工业革命伙伴关系，赢得其他四国领导人一致认可。今年巴西利亚会晤的主题实际是延续并发展了这一‘中国倡议’，在此基础上进一步丰富内容。”北京师范大学金砖国家合作研究中心主任王磊在接受本报记者采访时分析称。

俄罗斯科学院拉丁美洲研究所伊比利亚研究中心主任彼得·雅科夫列夫在《金砖峰会押注创新》一文中指出，巴西利亚会晤的主题聚焦创新，这对五国的重要性不言自明。在眼下全球经济和贸易显著放缓的背景下，通过技术进步和广泛创新加速经济增长成为金砖国家的战略重点。

当地时间11月14日发布的《金砖国家领导人第十一次会晤巴西利亚宣言》指出：“我们对金砖合作成果表示欢迎，包括建立‘创新金砖’网络等。欢迎金砖国家科技创新合作新架构得到通过。”有分析认为，金砖国家新工业革命伙伴关系不仅助力五国经济实现高质量发展，也为南南合作注入了新的动力。

“近几年，历次金砖国家领导人会晤都会确定一个讨论的主题，而这一主题必然是五国今后合作的重点领域之一。”上海大学特聘教授、拉美研究中心主任、中国新兴经济体研究会副会长江时学在接受本报记者采访时分析称，此次巴西利亚会晤确定的主题符合当前的发展趋势。目前，金砖国家合作机制正在有条不紊地向前推进，五国加强合作的意愿非常强烈。

五国“合音” 力挺多边

当下，经济全球化遭遇逆风，保护主义、单边主义给世界蒙上了一层深重的阴影。作为新兴市场国家和发展中国家的“领头羊”，金砖国家成为许多国家的期望所在。而让世界欣喜的是，“金砖”不仅自身成色不减，还给国际社会带来黄金般的宝贵信心。

《巴西利亚宣言》指出，我们将继续努力推动多边体系向更加包容、民主、更具代表性的方向发展，提升新兴经济体和发展中国家在国际事务决策中的参与度。

“金砖国家正在构建一个公平且多极化世界的基石”，俄罗斯外长拉夫罗夫撰文称，多极化是唯一符合当今世界现实的一种秩序，而我们可以充满自信地说，在金砖国家进入第二个十年的同时，它们已经成为新兴的、更加公平的、多中心的世界秩序的关键支柱之一。

拉美社注意到，11月12日举行的金砖峰会筹备会议发布官方声明称，我们再次重申我们的承诺，将努力实现透明、非歧视、开放、自由和包容的国际贸易；全力支持以世贸组织为核心、基于规则的多边贸易体制。

王磊指出，金砖国家扮演了国际社会稳定与和平的维护者、国际关系民主化的推动者、全球发展的贡献者、现行国际秩序和全球治理体系的建设性改革者、发展中国家和新兴市场国家的代表者等角色。巴西利亚会晤承上启下，在为金砖国家合作机制明确目标、铺设蓝图的同时，进一步就维护多边主义、推动全球治理体系建设性变革达成重要共识。

“金砖国家本着互利互惠的原则，通过加强彼此之间以及与其他发展中国家的合作，为完善全球治理体系奠定基础。”巴西瓦加斯基金会国际关系专家奥利弗·施廷克尔表示，金砖国家致力于务实合作、共同发展，能有力拉动世界经济增长、推动世界多极化发展。

中国贡献 注入信心

一直以来，中国积极参与金砖国家合作机制，提出“中国主张”，贡献“中国智慧”，赢得其他金砖国家的一致认可。

“中国贡献让金砖成色十足。”奥利弗·施廷克尔对中国推动金砖合作的重要作用给予高度肯定。他指出，中国是金砖国家中最大的经济体，与其他金砖成员国保持着密切的经贸往来。中国为加强金砖国家合作提出了诸多重要倡议，促进了机制化合作。金砖国家新开发银行总部落户上海，显示出中国在金砖机制建设中的重要作用。

巴西利亚会晤，“中国声音”再次成为国际社会期待和关注的热点。在11月13日举行的金砖国家工商论坛闭幕式上，习近平主席强调，中国的发展是世界的机遇。面向未来，中国扩大对外开放的决心没有变，中国经济长期向好趋势没有变。在14日举行的金砖国家领导人巴西利亚会晤公开会议上，习近平主席表示，我们要以“金砖+”合作为平台，加强同不同文明、不同国家的交流对话，让金砖的朋友圈越来越大，伙伴网越来越广。

金砖国家工商理事会巴西主席杰克逊·施奈德表示，中国在金砖机制中发挥着非常积极的作用，为促进合作做出各种努力。中国提出积极有效的建议，并最大程度寻求共识，努力让所有成员国都融入世界的发展。

“在金砖国家合作机制中，中国提出诸多重要的合作理念，并发挥稳定器的作用，确保金砖合作向好发展，在国际社会和全球治理中的地位和作用日益凸显。”王磊认为，此次习近平主席参加会晤并发表重要讲话，为金砖机制注入更多信心，进一步增强五国之间的战略互信，也为这一机制开启新的发展阶段指明方向，即金砖国家新工业革命伙伴关系是下阶段金砖经济合作的一个重要抓手。

江时学也认为，作为最大的新兴经济体，中国希望通过金砖国家合作机制进一步提升新兴经济体在国际体系中的地位。“过去十多年，中国已经发挥了重要作用。今后，中国还会继续有所作为。”

(责编：杨光宇、曹昆)