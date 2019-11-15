东亚和东北亚国家老龄科技合作前景广阔

人民网北京11月14日电 日本进入超老龄社会、中国60岁以上人口约2.5亿……人口老龄化给东亚和东北亚地区不少国家带来挑战。尽管如此，不少专家认为，在老龄科技产业等领域，东亚和东北亚地区国家具有广阔的发展和合作前景。

“东亚和东北亚地区老年人口数量在世界上较多，还具有老龄化‘三个极端’的特点：日本人口老龄化程度最高、韩国人口老龄化最快、中国老龄人口数量最多。”在11月13日在京举行的2019东亚和东北亚老龄科技国际研讨会上，中国人民大学副校长杜鹏说，这些特点使得东亚和东北亚地区科技养老、科技助老的探索意义重大、前景广阔。

近年来，我国加快推动科技在养老领域的发展应用，并开展智慧健康养老应用试点示范工作。

“作为以移动互联网、大数据、人工智能、脑科学等为代表的新一轮科技革命与老龄产业的结合，老龄科技产业具有新兴性、跨学科性、潜力巨大、环境友好、产业带动性强等特点。”全国老龄办党组成员、中国老龄协会副会长吴玉韶说，中国的实践探索表明，老龄科技具有广阔的发展前景和巨大潜力，是养老服务业降成本、强质量、提效率的重要手段。

在吴玉韶看来，东亚和东北亚地区国家应在区域经济一体化的框架下，推动各国之间资金、技术、标准、人才培养、产品研发、产业政策、市场监管等方面的交流合作，发挥互补优势，共同促进地区老龄科技产业快速发展。

北京大学人口研究所常务副所长、教授结合我国新时代老龄化的发展背景以及工业4.0时代人工智能技术在我国领域的逐步推进的现状，主要介绍了养老服务产业应用机器人的可能性，介绍了日本机器人的发展以及我国博览会上展现的机器人新科技。

华龄智能养老产业发展中心的朱勇从六方面介绍了中国智能养老产业发展现状，包括智能养老需求持续增长、政府推动扶持力度持续加大、产业发展支撑体系基本形成、市场格局呈现出抢先布局的态势、服务模式和业态创新持续推进、关键技术和智能产品创新速度加快。他认为我国人口老龄化已经成为新时代的社会常态。

中国人民大学智慧养老研究所所长左美云教授认为智慧养老包括三个方面的含义，分别是智慧助老、智慧用老和智慧孝老。目前北京地区智慧养老存在发展困境，如系统尚未接入、信息人才短缺、数据管理和操作机制存在缺陷等，这些也是未来实践要突破的重要方向。

2019东亚和东北亚老龄科技国际研讨会由中国老龄协会、联合国亚洲及太平洋经济社会委员会、中国人民大学和联合国人口基金共同主办。来自联合国亚太经社会、联合国人口基金等国际组织以及中国、日本、韩国、蒙古的近100名代表参加了会议。会议旨在供政策制定者、学术界和社会组织交流分享东亚和东北亚区域国家（地区）智慧养老政策、经验和做法，讨论并提出相关建议。

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