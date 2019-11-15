外交部发言人谈金砖国家领导人第十一次会晤成果

新华社北京11月15日电（记者成欣）外交部发言人耿爽15日在例行记者会上表示，金砖国家领导人第十一次会晤昨天在巴西利亚成功举行，五国领导人就金砖国家合作及共同关心的重大国际问题深入交换意见，达成了广泛共识，取得了积极成果。

耿爽说，此次会晤对外传递出以下明确信号：

第一，传递了弘扬多边主义的积极信号。多边主义的核心要义，是国际上的事应该由大家商量着办，不能由一国或少数几个国家说了算。在此次会晤期间，各方承诺要展现金砖国家的责任担当，带头倡导和践行多边主义，维护以联合国为核心的国际体系，提高新兴市场国家和发展中国家在全球治理中的代表性和发言权，引领全球治理体系变革方向，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。

第二，传递了反对保护主义的积极信号。各方重申将维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，维护公平、公正、非歧视的营商和贸易环境，呼吁所有世贸组织成员避免采取单边主义和保护主义措施。各方致力于推动将发展问题置于全球宏观政策框架的核心位置，帮助发展中国家更好地融入全球价值链和产业链，推动建设开放型世界经济。

第三，传递了反对外来干涉的积极信号。各方重申维护联合国宪章宗旨和原则，维护以国际法为基础的国际秩序，支持各国自主选择发展道路，相互尊重主权，反对外来干涉，反对任何违反国际法的行为，强调通过对话解决争端，为维护国际战略安全稳定发挥更大作用。

第四，传递了金砖国家增进团结合作的积极信号。各方展示了金砖国家团结合作、共谋发展的决心，重申将继续发扬开放包容、合作共赢的金砖精神，增进五国传统友谊纽带，加强金砖合作机制，推动经贸财金、政治安全、人文交流“三轮驱动”合作深入发展，促进金砖国家新工业革命伙伴关系取得新进展，助力五国经济实现高质量发展。

耿爽说，此次会晤为处在关键当口的国际形势增添了稳定性，为经历深刻变革的国际体系提供了方向感，为充满忧虑情绪的国际社会注入了正能量，也为不断走深走实的金砖国家合作提供了新动力。“我们期待金砖国家从巴西利亚再出发，携手同心，打造第二个‘金色十年’，为促进世界和平与发展、推动构建人类命运共同体作出新的更大贡献。”

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