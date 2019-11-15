新华国际时评：打造科技创新合作的“金砖典范”

新华社巴西利亚11月14日电 题：打造科技创新合作的“金砖典范”

新华社记者陈威华 赵焱

11月13日和14日，金砖国家领导人第十一次会晤在巴西利亚举行。这次会晤的主题为“经济增长打造创新未来”，优先议题之一是“加强科技创新合作”。这体现了五国领导人对科技创新的重视，科技合作正成为金砖合作的典范之一。

众所周知，科技创新是经济增长的主要驱动力和塑造未来社会的关键因素。环顾全球，新科技革命和产业变革方兴未艾，为各国实现跨越式发展提供更多机遇。因此，金砖国家需要牢牢把握改革创新的时代机遇，深入推进金砖国家新工业革命伙伴关系，在贸易和投资、数字经济、互联互通等领域不断打造合作成果，助力五国经济发展，努力实现高质量发展。

金砖国家对科技创新合作不仅有广泛共识，而且有机制性保障和卓有成效的具体行动。金砖国家一致认为，创新对促进经济发展、支持就业、创业和结构改革以及应对全球性挑战发挥着重要作用。金砖国家正积极发挥技术优势，加快新兴产业布局。中巴在空间技术、能源矿产等领域，中俄在石油化工、生物技术等领域，中印在地震和自然灾害减灾领域，中南在农业与粮食、健康等领域的联合研究项目逐渐走向深入。

令人欣喜的是，数字经济和技术革命，正成为金砖五国合作的聚焦点。十年来，金砖国家科技创新合作成效显著，双边及多边交流日益密切。金砖国家已成为所在地区的“领头羊”，引领周边国家科技、经济和社会发展，成为国际科技创新合作的典范。

金砖国家加强科技创新合作，将释放合作潜力、提升国际竞争力，引领广大发展中国家实现共同繁荣。《金砖国家综合创新竞争力发展报告（2019）》显示，与2001年相比，2018年中国、巴西、印度等金砖国家综合创新竞争力评价指数在20国集团中的排名稳步上升。金砖国家对世界科技创新的贡献率逐渐提高，国际影响力与日俱增。

展望未来，金砖各方将深入开展创新政策和战略交流，针对共同面对的挑战制定长期合作计划，加快建设金砖国家技术转移中心、创新金砖网络等务实合作项目，推进金砖国家领导人会晤共识在科技创新领域落实。正如巴西里约热内卢州立大学国际问题专家毛里西奥·桑托罗所说，金砖国家要把握改革创新的时代机遇，在科技创新合作新架构下，通过科技创新合作实现自身发展，同时也为世界经济增长提供重要支撑。

历史可鉴，未来可期。牢牢抓住改革创新的时代机遇，金砖国家携手并肩，不断打造科技创新合作的“金砖典范”，必将持续为自身发展和世界经济增长注入强劲动力。

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