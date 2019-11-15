以色列国防军继续打击加沙地带杰哈德军事目标

新华社耶路撒冷11月15日电（记者尚昊 吕迎旭）以色列国防军15日发表声明说，以军14日夜间对加沙地带巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）军事目标进行打击，以作为对杰哈德违反前一天达成的停火协议的回应。

以军在声明中说，以军出动战斗机袭击了包括杰哈德一处制造火箭弹的军事基地在内的一系列军事目标，杰哈德在加沙南部城市汗尤尼斯的总部也遭到打击。

声明说，杰哈德违反停火协议并向以色列发射火箭弹，性质极其严重，以军在必要时将继续开展行动，以打击一切伤害以色列平民的企图。

以色列12日出动战机炸死杰哈德高级指挥官巴哈·阿布·阿塔，引发新一轮巴以冲突。作为报复，加沙武装组织向以色列发射近400枚火箭弹，而以色列对加沙发动多轮空袭，造成34名巴勒斯坦人死亡、100多人受伤。

13日深夜，以色列军方和包括杰哈德在内的巴勒斯坦各武装组织达成停火协议，协议于当地时间14日5时30分生效。根据协议，以色列从协议生效时起停止对加沙地带实施轰炸，同时杰哈德停止向以色列发射火箭弹。

在停火协议达成之后，加沙地带的武装人员14日清晨起继续向以色列发射了多枚火箭弹。截至目前，没有人员伤亡报道，也没有武装组织宣称制造了此轮袭击。

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