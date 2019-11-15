外交部敦促英方在涉港问题上要谨言慎行

人民网北京11月15日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽今日主持例行记者会。

记者会答问实录如下：

国务院总理李克强将于11月21日在北京同世界银行行长马尔帕斯、国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃、世界贸易组织副总干事沃尔夫、国际劳工组织总干事莱德、经济合作与发展组织秘书长古里亚和金融稳定理事会主席夸尔斯举行第四次圆桌对话会，就全球经济形势与宏观政策协调、以更高水平开放促进中国经济增长、推进全球经济治理改革等问题进行讨论交流。

本次圆桌对话会主题为“促进世界经济开放、稳定、高质量增长”，将聚焦世界经济展望和应对，中国持续推进优化营商环境和更高水平开放，推进全球经济治理改革三大议题进行交流。会后，李克强总理和国际经济组织负责人将共同会见记者。

自2016年以来，“1+6”圆桌对话会至今已成功举办三次，为中国政府与主要国际经济组织加强政策沟通发挥了积极作用。当前全球经济增速放缓，国际形势正在发生复杂深刻变化，不稳定不确定因素明显增加。在此情况下，中方期待与参会各方就共同关心的重大问题深入交流，共同发出坚定支持多边主义，推动完善全球经济治理，促进世界经济强劲、可持续、平衡、包容增长的积极信号。同时，中方也期待国际组织就中国经济积极建言献策，我们也将持续推进优化营商环境和更高水平对外开放，推动实现高质量发展。

问：金砖国家领导人巴西利亚会晤昨天结束。中方曾表示，许多国家都期待金砖国家为变乱交织的世界局势厘清方向，为忧心忡忡的国际社会注入信心。中方是否认为此次金砖国家领导人会晤实现了这一目标？

答：金砖国家领导人第十一次会晤昨天在巴西利亚成功举行。五国领导人就金砖国家合作及共同关心的重大国际问题深入交换意见，达成了广泛共识，取得了积极成果。概括起来，此次会晤对外传递出几个明确信号：

第一，传递了弘扬多边主义的积极信号。多边主义的核心要义，是国际上的事应该由大家商量着办，不能由一国或少数几个国家说了算。在此次会晤期间，各方承诺要展现金砖国家的责任担当，带头倡导和践行多边主义，维护以联合国为核心的国际体系，提高新兴市场国家和发展中国家在全球治理中的代表性和发言权，引领全球治理体系变革方向，推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展。

第二，传递了反对保护主义的积极信号。各方重申将维护以世贸组织为核心的多边贸易体制，维护公平、公正、非歧视的营商和贸易环境，呼吁所有世贸组织成员避免采取单边主义和保护主义措施。各方致力于推动将发展问题置于全球宏观政策框架的核心位置，帮助发展中国家更好地融入全球价值链和产业链，推动建设开放型世界经济。

第三，传递了反对外来干涉的积极信号。各方重申维护联合国宪章宗旨和原则，维护以国际法为基础的国际秩序，支持各国自主选择发展道路，相互尊重主权，反对外来干涉，反对任何违反国际法的行为，强调通过对话解决争端，为维护国际战略安全稳定发挥更大作用。

第四，传递了金砖国家增进团结合作的积极信号。各方展示了金砖国家团结合作、共谋发展的决心，重申将继续发扬开放包容、合作共赢的金砖精神，增进五国传统友谊纽带，加强金砖合作机制，推动经贸财金、政治安全、人文交流“三轮驱动”合作深入发展，促进金砖国家新工业革命伙伴关系取得新进展，助力五国经济实现高质量发展。

此次会晤为处在关键当口的国际形势增添了稳定性，为经历深刻变革的国际体系提供了方向感，为充满忧虑情绪的国际社会注入了正能量，也为不断走深走实的金砖国家合作提供了新动力。我们期待金砖国家从巴西利亚再出发，携手同心，打造第二个“金色十年”，为促进世界和平与发展、推动构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

问：美国会某咨询机构发表报告建议称，如果中国政府向香港派遣军队，国会应该暂停香港特殊经济地位。报告还建议美国给予台湾更多支持。中方对该报告有何评论？

答：你提到的这个委员会一向对华充满偏见，它发表的报告基本上都不以事实为依据。我没有兴趣对报告内容作出评论。

问：据报道，在中国被抓的日本北海道大学教授岩谷将已经获释并回国。中方能否披露详细信息？

答：据了解，今年9月8日，中国国家安全部门现场执法，在岩谷将居住的宾馆内当场查获其搜集的涉及中国国家秘密的资料，并依法对其实施审查。经审查，岩谷交代了此次和过去曾经搜集获取中方大量涉密资料的违法情况，事实清楚、证据确凿，其行为已涉嫌违反《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国反间谍法》。岩谷对自己涉嫌违法犯罪行为供认不讳，表示悔过并愿意认罪伏法。

中方依据有关法律规定，对岩谷进行了教育训诫，责令具结悔过，并决定对其采取取保候审措施。岩谷已经于今天离境回国。

需要指出的是，岩谷接受审查期间，中方严格按照《维也纳领事关系公约》、《中日领事协定》及相关法律规定，及时向日本驻华使馆进行通报并安排了领事探视，充分保障了岩谷作为犯罪嫌疑人的合法权利。

问：据报道，昨天，印度防长辛格访问了位于“阿邦”的达旺地区。中方对此有何评论？

答：中国政府从不承认所谓“阿鲁纳恰尔邦”，我们坚决反对印度领导人和高官赴该地区活动。

中方敦促印方尊重中方利益和关切，停止采取任何使边界问题复杂化的举动，以实际行动维护边境地区的和平与安宁。

问：中国国家主席此次出访期间会不会过境西班牙并会见西方领导人？

答：关于习近平主席此次出访的情况，中方已经及时发布了消息，我这里没有进一步的补充。

至于中西关系，当前中西关系发展势头良好，双方高层交往频繁，政治互信牢固。去年底，习近平主席对西班牙进行国事访问，掀开两国关系新篇章。中方高度重视同西班牙的关系，愿与西方共同努力，落实两国领导人达成的重要共识，加强在“一带一路”框架下的发展战略对接和各领域务实合作，推动中西全面战略伙伴关系取得更大发展。

问：在外流亡数年的前反对派领袖森朗西威胁将于近日返回柬埔寨。柬首相洪森担忧他此举可能引发政变。许多国家希望柬埔寨允许森回国并恢复民主。中方对此有何评论？

答：我们注意到有关报道。这件事是柬埔寨内政，中方一贯秉持不干涉他国内政原则，相信柬埔寨政府和人民有智慧有能力处理好自己的问题。作为柬埔寨的好朋友，我们希望看到柬埔寨民族团结、和平稳定、经济发展、民生改善，相信这符合广大柬埔寨人民的根本和长远利益。

问：据报道，香港特区政府律政司司长郑若骅11月14日在英国伦敦出席活动时遭到蒙面人围攻，被人推倒受伤。你对此有何评论？

答：我们对香港特区政府律政司司长郑若骅在英国遭反中乱港分子围攻受伤一事表示强烈愤慨和严厉谴责。中国驻英国使馆第一时间派人赶赴现场进行处置、提供协助，并要求英方立即为郑若骅司长提供安全保护。中国驻英大使刘晓明也将前往医院探望郑若骅司长。

事实证明，反中乱港分子完全是一群暴力违法之徒，他们的所作所为已经突破了法律底线和文明底线。这种明目张胆袭击伤害香港特区政府官员的行径必须得到制止和严惩。如果任由反中乱港分子胡作非为，不仅将严重破坏香港的繁荣稳定，也必将给包括英国在内的国际社会带来严重的干扰和破坏。

这里我要指出，这起骇人听闻的袭击香港特区政府高官事件发生在英国，与一段时间以来英方一些政要在涉港问题上是非不分、颠倒黑白，明里暗里为暴力违法行为张目，为反中乱港分子站台有直接关系。如果英方不改变其错误做法，继续火上浇油、推波助澜，必将遭到反噬，贻害自身。

我们要求英方立即彻查这起事件，全力抓捕凶徒，将肇事者绳之以法，切实保护所有中国在英人员的人身安全与尊严。同时，我们敦促英方在涉港问题上要谨言慎行，不要再发出错误信号，不要再挑拨怂恿，不要再插手香港事务，不要再干涉中国内政。

最后，我要重申，止暴制乱、恢复秩序是当前香港最紧迫的任务，也是香港社会各界最广泛的共识和最强烈的呼声。中国中央政府将继续坚定支持行政长官带领香港特区政府依法施政，坚定支持香港警方严正执法，坚定支持香港司法机构依法惩治暴力犯罪分子。

问：阿富汗媒体援引阿政府方面消息称，阿人内部会议下周将在北京举行。中方能否证实？

答：这个问题我其实已经回答过多次了。

中方坚定支持“阿人主导、阿人所有”的广泛包容性和平和解进程，支持包括阿政府和塔利班在内的阿国内各派开展建设性对话。中方愿在尊重阿各方意愿基础上，为阿各方对话交流提供平台，为推进阿和平和解进程提供助力。

目前中方正就在华举办阿人内部会议同阿有关各方保持沟通。

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