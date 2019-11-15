比利时出生的大熊猫龙凤胎取名“宝弟”“宝妹”

人民网布吕热莱特11月15日电（记者 方莹馨）今年8月，旅比大熊猫“好好”顺利诞下一对龙凤胎宝宝。11月14日，在这对熊猫宝宝迎来百日之际，位于比利时布吕热莱特的天堂动物园遵照中国传统，为这对大熊猫宝宝举行了命名仪式。

“三、二、一，它们的名字是：宝弟和宝妹！”当工作人员揭开幼崽名牌，公布这两个在网络投票中获胜的名字时，全场一片沸腾。

园方介绍，10月29日天堂动物园通过社交媒体邀请“粉丝”为大熊猫双胞胎宝宝起名。短短六天时间经过近7.3万“粉丝”的投票，“宝弟”和“宝妹”的名字最终胜出，意为在比利时出生的第一只大熊猫“天宝”的弟弟和妹妹。

最激动人心的时刻无疑是宝弟和宝妹的精彩亮相。当被中外饲养员抱出来时，相机“咔嚓”声不断，熊猫宝宝已经从刚出生时的全身粉红、没有毛发的“小不点”，长成体重5.5千克和5.6千克、毛茸茸肉乎乎、会卖萌会撒娇的“小可爱”。“太可爱了”“熊猫宝宝在冲我笑呢”“太羡慕饲养员了，我也想抱抱熊猫宝宝”……现场观众激动地拍照，生怕错过小家伙们的各种萌态，而宝弟宝妹也镜头感十足，冲着人群打招呼，萌化每个人的心。

中国驻比利时大使曹忠明在仪式上表示，天堂动物园的大熊猫是中比友谊的使者。衷心希望比利时民众通过大熊猫更好地认识和了解中国，希望中比友谊不断得到巩固和发展。

在现场，一位头戴缀满大熊猫徽章的帽子、裹着大熊猫图案的围巾的老人格外引人注目，他就是当地颇有名气的“熊猫先生”让·皮埃尔。他告诉记者，帽子上的徽章是他旅游时在各地的熊猫馆购得的。回忆起他与熊猫的“不解之缘”，他说，70岁生日时他的家人送给他一张天堂动物园大熊猫馆的参观年卡，从此便对熊猫“一见钟情”，五年时间里他几乎每天都来看大熊猫，为了方便观看，他还把40多公里外的房子卖掉，搬到了距离这里两公里的地方，“明年，年满四岁的天宝将返回中国四川，天堂动物园邀请我随同他们一起护送天宝回国，我非常期待这次旅行。”

园方介绍，熊猫宝宝目前生长情况良好，有望于今年12月14日天堂动物园重新对外开放期间正式与公众见面。宝弟宝妹顺利出生和成长离不开中比双方专家团队的辛勤努力。天堂动物园园长埃里克·董博充分肯定中方专家对中比大熊猫科研合作所作出的贡献，他说：“五年多来，来自的中国专家与天堂动物园的工作人员们结下了深厚的友谊。今年年初，四川的专家们同意并精心地对‘好好’进行了人工授精，再次彰显了我们之间的深厚情谊。”

比利时能源、环境和可持续发展大臣玛格埃姆表示，大熊猫不仅是中国的“国宝”，也是友谊与和平的象征，大熊猫科研合作是比中友谊的具体成果，期待比中双方在更多领域加强交流合作。

比利时瓦隆大区旅游、文化遗产大臣德布表示，此次大熊猫宝宝命名仪式无论对瓦隆大区还是对比利时来说都具有十分特殊的意义。

2014年2月23日，大熊猫“星徽”和“好好”作为中比友好使者来到比利时。2016年6月1日，“好好”在比利时产下雄性幼仔“天宝”。随着“宝弟”和“宝妹”的出生，目前生活在比利时的大熊猫数量增加到5只，天堂动物园也随之成为欧洲拥有大熊猫数量最多的明星动物园。

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