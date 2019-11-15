新华社华盛顿11月14日电 财经观察：利率“三连降”未解美联储内部分歧与忧虑

新华社记者杨承霖

近一周来，多位美国联邦储备委员会高官围绕美国经济前景与风险发表不同看法。这透露出美联储内部对10月底最近一次的降息存在分歧，对降息能否应对经贸不确定性也有争议，更对美联储在低利率环境下能否应对可能的经济衰退心存担忧。

内部质疑有增无减

今年7月31日，美联储宣布2008年12月以来的首次降息，此后又在9月、10月接连调降联邦基金利率。随着降息逐次落地，美联储高层对于美国经济前景以及如何应对的分歧也逐渐加深。

此前公开反对降息的主要是美联储高层中的“鹰派”代表，而美联储10月份降息不仅遭到“鹰派”反对，更多高层人士对降息决定提出异议，认为当前的货币政策“偏宽松”。

费城联邦储备银行行长帕特里克·哈克12日在纽约的一场公开活动上对美联储10月份降息表示反对。他认为，目前利率水平属于中性或“稍许宽松”，美联储应该按兵不动，静观事态发展。

亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔·博斯蒂克日前表示，美国经济目前并不疲软，没有必要降息，为了控制风险，降息两次已经足够，而目前美联储的政策“有些宽松”。

风险症结不在利率

包括美联储主席鲍威尔在内的一些高层人士称，当前美国经济面临的主要风险之一是经贸不确定性，而通过降息来应对美国经济面临的潜在风险“药不对症”。

鲍威尔14日在美国国会众议院出席听证会时强调，美国经济前景存在“值得关注的风险”，特别是其他经济体增长疲软和贸易形势对美经济造成的下行压力和持续性风险。

圣路易斯联邦储备银行行长詹姆斯·布拉德也指出，受经贸不确定性影响，下行风险或导致经济放缓的幅度超出预期。

哈克认为，阻碍美国经济增长的主要问题在于经贸不确定性，而非资金成本，这意味着现在降息对经济活动不会有太大影响，因此美联储应避免“这种几乎是徒劳的行动”。

政策效能面临挑战

面对经贸不确定性等风险，美联储高层近期频频给国会和各界打“预防针”，称当前的低利率环境将限制美联储在应对未来经济下行时的操作，美联储需要重新审视货币政策工具。

鲍威尔14日表示，当前的低利率环境可能会限制货币政策支持经济的能力，美联储目前正在对货币政策策略、工具和沟通办法进行公开评估。

美联储副主席理查德·克拉里达14日在美国智库卡托研究所演讲时也表示，在未来经济衰退中，美联储的政策利率在经济低迷时期难以支持消费和就业，也难将通胀率保持在美联储设定的2%目标附近。

克拉里达称，当前美联储的货币政策手段主要包括三种：调整联邦基金利率、调整资产负债表和对利率作出前瞻性指引。虽然美联储曾考虑借鉴其他央行的做法，但发现这些在美国并不理想。

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