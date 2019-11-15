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“中赞文化年”闭幕系列活动在卢萨卡隆重举行

2019年11月15日15:46  来源：新华网
 

　　新华社卢萨卡11月15日电（记者彭立军　赵宇鹏）“中赞文化年”闭幕系列活动14日在赞比亚首都卢萨卡隆重举行。从数字媒体展示二十四节气、皮影戏、中国功夫，到中赞两国壮美旅游文化资源的推介，再到极具民族特色的文艺演出，一天之内，出席活动的嘉宾接连领略了两国灿烂文化所带来的精彩视听享受。

　　当天上午，“遇见中国——数字媒体艺术特展”在赞比亚政府综合楼宴会大厅举办。现场嘉宾通过数字成像、虚拟现实、智慧交互等多种数字媒体技术体验了武术、瓷器、民族服饰、皮影戏等中国传统文化。

　　赞比亚旅游与艺术部长罗纳德·奇托泰拉出席活动并表示，感谢中国将数字媒体艺术展带到赞比亚，很高兴看到两国文化艺术领域合作迈到新高度。他敦促赞比亚艺术家们珍视此次学习机会，提高技艺。

　　中国文化和旅游部副部长李群说，“中赞文化年”自今年4月在北京成功启动以来，双方在对方国家举办了一系列形式多样、内容丰富的文化和旅游交流活动。在过去的8个月里，两国开展演出、展览、影视、美食、旅游等5大领域的20余项活动，直接参与人数达数万人次，开创了中赞文旅交流合作的新高度。

　　当天晚间，另一场压轴好戏——“中国旅游推介会”暨“中赞文化年”闭幕式在卢萨卡金孔雀酒店举行，推介会通过图片视频展示介绍了中赞两国丰富的旅游文化资源：中国的长城、故宫、桂林山水、武陵源，赞比亚的维多利亚大瀑布、赞比西河、国家公园、野生动物。现场来宾无不为绝美的自然风光和人文景观赞叹不已。

　　闭幕式上，中赞两国艺术家们还表演了具有民族特色的文艺节目。中国神乎其神的魔术、宛转悠扬的京胡，赞比亚欢快动感的民族舞、节奏十足的非洲鼓，精彩绝伦的表演让现场观众大开眼界。

　　中国驻赞比亚大使李杰表示，赞比亚是中国在非洲的重要合作伙伴，促进民心相通，打造文化共兴的命运共同体是中赞共建“一带一路”、落实中非合作论坛成果的重要内容，也是中赞友谊长存的重要助力。“中赞文化年”将画上圆满句号，但中赞两国交流互鉴的脚步不会停下。

(责编：秦白雪(实习生)、贾文婷)
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