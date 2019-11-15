中国代表呼吁加大对叙人道救援力度解除对其经济制裁

新华社联合国11月14日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军在14日举行的安理会叙利亚人道问题公开会上呼吁国际社会加大对叙利亚的人道救援力度，解除对其经济制裁，推进难民和流离失所者重返家园，支持叙政府开展战后重建。

张军说，国际社会应为联合国提供充足资金和资源，确保为叙全境需要援助的民众提供人道物资。要从根源上改善叙人民生存条件，必须努力改善叙经济形势，协助推进叙难民安全、自愿重返家园，支持叙政府修复和重建住房、民生、医疗和教育设施，清除地雷等战争遗留爆炸物。

张军表示，要切实尊重和维护叙利亚的主权、独立、统一和领土完整，通过政治外交手段解决问题。政治解决是叙危机的唯一现实出路，也是改善叙人道局势的根本手段。

张军说，应巩固现有反恐成果，继续根据安理会有关决议和国际法，统一标准，打击所有形式的恐怖主义。铲除恐怖势力是叙利亚人民恢复和平、有序生活的必要安全条件。

他表示，跨境人道救援是在特定形势下采取的特殊救援方式，安理会应根据最新形势进行审议，有关行动应由联合国全程监督，增加透明度，同叙政府加强协调，确保只有人道物资入境，并切实防止援助物资落入恐怖组织和非法武装手中。

张军强调，当前叙利亚仍有大量民众需要人道救援，连年冲突造成叙利亚基础设施破败，面临食品不足、缺医少药等困境，在叙东北部的军事行动加剧了人道局势脆弱性，持续冲突还对人道行动造成负面影响。冬天即将来临，联合国及各人道机构应为切实改善叙利亚人民生存状况做好准备。

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