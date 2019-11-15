新华社科伦坡11月15日电（国际观察）斯大选两强相争 新总统任务艰巨

新华社记者唐璐 朱瑞卿

斯里兰卡16日将迎来总统选举，上千万选民当天将走进投票站，为他们支持的候选人投票。

分析人士指出，目前大选呈现两强格局，但选情胶着，谁能当选难以预料。不论最终谁胜出，都面临着重振国家经济、改善财政状况的艰巨任务。

两强格局

此次选举共有35名候选人参选，其中两人最有竞争力，分别是执政联盟统一国民阵线提名的现任住房、建设和文化事务部长萨吉特·普雷马达萨，以及主要反对党人民阵线党提名的前国防和城市发展部常务秘书戈塔巴雅·拉贾帕克萨。

统一国民阵线提名总统候选人时费了些周折。该联盟领导人、现任总理维克勒马辛哈曾非公开地表示过参选意愿，但联盟内一些议员认为普雷马达萨是更好人选，并在全国多地举行集会支持他。最终，维克勒马辛哈迫于压力接受普雷马达萨为总统候选人。经过这番周折后，普雷马达萨及其支持者决定将所代表政党的名义改为“新民主阵线”，他也由此成为“新民主阵线”的总统候选人。

而在人民阵线党方面，该党领导人、前总统马欣达·拉贾帕克萨因执政期间领导政府击败反政府武装泰米尔伊拉姆猛虎解放组织（猛虎组织），结束了斯里兰卡近30年的内战，从资历和威望上原本更适合竞选总统。但斯议会2015年4月通过宪法第十九修正案，规定总统任期不能超过两届，已在2005年至2015年连续出任两届总统的马欣达·拉贾帕克萨因此失去参选资格。人民阵线党于是提名他的弟弟戈塔巴雅·拉贾帕克萨为本党总统候选人。

斯里兰卡另一较大政党，即现任总统西里塞纳所属的自由党方面，西里塞纳不谋求连任，自由党也未提名其他候选人。本次大选因此成为斯里兰卡历史上首次没有现任总统、总理或是议会主要反对党领导人参加的总统选举。

选情胶着

由于斯里兰卡大选没有相关民调，普雷马达萨和戈塔巴雅·拉贾帕克萨的具体支持率目前无法判断。不过多位当地政商界人士均表示这将是一场势均力敌的大选。

科伦坡大学名誉教授锡里·黑蒂希在接受新华社记者采访时说，大选结果目前难以预测，两位主要候选人的民众支持情况不相上下，这在斯里兰卡并不常见。

从民意基础看，普雷马达萨是斯里兰卡历史上首位平民总理拉纳辛哈·普雷马达萨的儿子，继承了其父在中下层民众中的良好口碑，有清廉之名。而军人出身的戈塔巴雅·拉贾帕克萨则因打击猛虎组织的战功广受约占斯里兰卡总人口70%的僧伽罗人支持。但他在泰米尔人中不怎么受欢迎，一些泰米尔政党已公开表示支持普雷马达萨。

戈塔巴雅·拉贾帕克萨善于宣传，而普雷马达萨则比较低调。

在执政主张方面，两人都主打“民生牌”，提出了一系列减税政策，主张建设更加完善惠民的医疗、教育体系。他们在外交上观点也比较相似，都主张坚持中立、平衡，与世界各国均保持友好关系。

有分析认为，上述两人的政策主张虽然细节有所不同，但方向思路基本一致。在这种情况下，一些选民可能更希望看到新面孔，因此也不排除本次大选出现“黑马”的可能性。

任务艰巨

分析人士指出，虽然谁能当选总统目前无法预测，但无论谁上台，担子都不轻。

斯里兰卡今年4月遭遇连环爆炸袭击，造成超过250人死亡、500多人受伤，对当地旅游业冲击严重，损失达十多亿美元。旅游业是斯里兰卡的支柱产业，也是最稳定的外汇来源之一。旅游业受到冲击也极大影响了国家整体经济。尽管经过半年多时间斯里兰卡经济已有所恢复，但形势依旧不容乐观。重拾国际游客信心，恢复旅游业并提振经济，将是斯里兰卡新总统上任后面临的重要任务。

此外，斯里兰卡目前财政状况不佳，国际货币基金组织已警告该国相关部门要注意“财政纪律”。作为热门候选人的普雷马达萨和戈塔巴雅·拉贾帕克萨都将政策重点放在经济和民生上，如何开源节流，做到改善民生和改善财政状况的兼顾，也将格外考验新总统的执政能力。

(责编：秦白雪(实习生)、贾文婷)