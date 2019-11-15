“一带一路”助力孟加拉国走得更远

近年来，孟加拉国在经济领域稳步取得巨大成就。尽管有各种因素推动孟加拉国经济飞速发展进程，但“一带一路”倡议是促进经济快速发展的重要原因。

作为一名孟加拉国记者，我感受到“一带一路”倡议在我的国家微观、宏观经济增长中发挥了举足轻重的作用。2013年，孟加拉国参与“一带一路”倡议。此后，该倡议持续为孟加拉国的GDP做出贡献，GDP增长率从2012年的6.3%达到了去年的8.13%。

自从孟加拉国参与共建“一带一路”以来，已经实施了多个相关项目。孟加拉国人民正从这些项目中获益，孟加拉电力系统升级和扩建项目便是一个成功案例。通过为超过250万农村人口供电，该项目已使700多万孟加拉人受益。

每个项目都创造了大量就业岗位，促进了孟加拉国社会经济的迅速发展，也改善了民生。由中国援建的卡纳普里河底隧道项目正在施工，建成之后，可以连接起港口城市吉大港和卡纳普里河远端的新中国经济区。该隧道可以将通行时间从4小时缩短至20分钟。

中国经济特区是位于孟加拉国南部的“一带一路”项目，能容纳150到200家不同门类的工业单位，包括造船、制药、电子、农综、IT、化学、能源与纺织业等。

这个三平方公里的经济区预计能创造7.5万个就业机会，对孟加拉大量失业青年来说是一个福音。公路、铁路两用的帕德玛大桥完工在即，将把从达卡到印度西孟加拉邦首府加尔各答的通行时间从9小时缩短到4小时。这座桥将增强巴格哈特第二大港蒙格拉港口的作用，缓解国家主要港口吉大港的压力。

除了这些例子以外，中国还通过投资电厂为孟加拉国的电力生产做出了贡献。为保持目前的经济增长率，到2030年南亚国家孟加拉将需多生产34000兆瓦的电力。孟加拉国可以从 “一带一路”倡议框架下中国资助的电站受益，因为中国发电厂的发电成本要便宜得多。通过此类投资和其他合作协议，“一带一路”倡议帮助孟加拉国实现其成为中等收入国家的目标创造了巨大的机会。

经济学家认为，孟加拉国必须使其出口市场和商品多样化，并为人力资源开拓新的市场以保持汇款流入，这被视为孟加拉国经济快速发展的命脉。在这种情况下，“一带一路”倡议通过广泛协商和共建互利原则为孟加拉国带来了极大机遇

凭借着“一带一路”的巨大潜力及其涵盖亚洲、非洲和欧洲的全球网络，孟加拉这个南亚国家将在发展道路上走得更远。

本文作者埃纳姆·哈桑（Md.Enamul Hassan）系孟加拉《太阳日报》（Daily Sun）记者，目前正在北京参加2019年中国—亚太新闻交流中心（China Asia Pacific Press Center, CAPPC）项目。

点击阅读英文报道:Bangladesh can walk a long way thanks to BRI

(责编：崔越、贾文婷)