巴西大学生：学习中文帮我实现梦想

走在巴西利亚大学郁郁葱葱的林荫道上，不一会儿便能看到一座木屋座落在校园僻静一隅。一位巴西年轻人从我们身边经过时，主动上前用流利的中文问：你们是中国人吗？

这个巴西小伙子中文名字叫王宜修，他告诉我们，自己在巴西利亚大学孔子学院学习中文，去年曾在山东师范大学和大连外国语大学做交换生。“我最喜欢中国的气候——因为巴西这里没有冬天！”王宜修笑着说。

和王宜修一样在巴西利亚大学孔子学院学习中文的巴西学生有很多。据院长卢晓娟介绍，2019年这里的正式注册学员已经达到644人，比去年注册学员人数增加了32%。

说起在巴西刮起的“中文热”，20岁的巴西学生郝飞(Rafael Costa de Jesus)认为，中国经济增长很快，跻身世界强国，学习中文意味着有更多机会。

另一名巴西大二学生安娜（Diana）则认为，中国和巴西的政治、经济、文化交流日益增多，要想更多了解中国历史和文化，就必须学习中文。在来到孔院学习之前，安娜已经自学中文5个月了。“我希望将来从事国际贸易方面的工作，因此学习中文必不可少。”如今，安娜一周来孔院上三次中文课，每天往返于大学校园和孔院之间。她说，这样密集的课程也是为了能够快点学好中文。

孔子学院学生安娜。（摄影：赵健）

巴西利亚大学孔院教师庞亚星告诉记者，如今许多巴西人为了抽出时间学习中文，会牺牲掉中午休息时间，专门来上2个小时的课程，有的上班族上班时间比较晚，也会选择一大早先来上2小时课再去上班。

目前，巴西已设立了10所孔子学院和5个孔子课堂。越来越多的巴西人走进孔院的课堂，以汉语为媒了解中国文化和历史，更通过学习中文为实现自己的梦想寻找更多路径。

孔子学院学生马天赐。（摄影：赵健）

25岁的巴西小伙子马天赐(Mateus Santos)便是其中之一。他与朋友一起创业，做服装贸易生意。他希望有一天自己的品牌也可以进入中国市场。“我知道阿里巴巴和淘宝，这些都是可以让我进入中国市场的途径。“

谈起不久前的第二届进博会，马天赐也赞不绝口。“我了解到了中国的进博会，我觉得这个展会真是太棒了！因为我们的产品需要寻找生产饰品的合作商，希望将来我也能去这个展会进口一些中国饰品，同时把我的产品卖到中国去！” 马天赐说。

(责编：崔越、贾文婷)