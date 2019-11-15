人民网>>国际

巴西大学生：学习中文帮我实现梦想

人民网记者赵健

2019年11月15日14:49  来源：人民网-国际频道
 

走在巴西利亚大学郁郁葱葱的林荫道上，不一会儿便能看到一座木屋座落在校园僻静一隅。一位巴西年轻人从我们身边经过时，主动上前用流利的中文问：你们是中国人吗？

这个巴西小伙子中文名字叫王宜修，他告诉我们，自己在巴西利亚大学孔子学院学习中文，去年曾在山东师范大学和大连外国语大学做交换生。“我最喜欢中国的气候——因为巴西这里没有冬天！”王宜修笑着说。

和王宜修一样在巴西利亚大学孔子学院学习中文的巴西学生有很多。据院长卢晓娟介绍，2019年这里的正式注册学员已经达到644人，比去年注册学员人数增加了32%。

说起在巴西刮起的“中文热”，20岁的巴西学生郝飞(Rafael Costa de Jesus)认为，中国经济增长很快，跻身世界强国，学习中文意味着有更多机会。

另一名巴西大二学生安娜（Diana）则认为，中国和巴西的政治、经济、文化交流日益增多，要想更多了解中国历史和文化，就必须学习中文。在来到孔院学习之前，安娜已经自学中文5个月了。“我希望将来从事国际贸易方面的工作，因此学习中文必不可少。”如今，安娜一周来孔院上三次中文课，每天往返于大学校园和孔院之间。她说，这样密集的课程也是为了能够快点学好中文。

孔子学院学生安娜。（摄影：赵健）

巴西利亚大学孔院教师庞亚星告诉记者，如今许多巴西人为了抽出时间学习中文，会牺牲掉中午休息时间，专门来上2个小时的课程，有的上班族上班时间比较晚，也会选择一大早先来上2小时课再去上班。

目前，巴西已设立了10所孔子学院和5个孔子课堂。越来越多的巴西人走进孔院的课堂，以汉语为媒了解中国文化和历史，更通过学习中文为实现自己的梦想寻找更多路径。

孔子学院学生马天赐。（摄影：赵健）

25岁的巴西小伙子马天赐(Mateus Santos)便是其中之一。他与朋友一起创业，做服装贸易生意。他希望有一天自己的品牌也可以进入中国市场。“我知道阿里巴巴和淘宝，这些都是可以让我进入中国市场的途径。“

谈起不久前的第二届进博会，马天赐也赞不绝口。“我了解到了中国的进博会，我觉得这个展会真是太棒了！因为我们的产品需要寻找生产饰品的合作商，希望将来我也能去这个展会进口一些中国饰品，同时把我的产品卖到中国去！” 马天赐说。

(责编：崔越、贾文婷)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved