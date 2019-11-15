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"金砖"在世界期盼中继续大步前行

徐贻聪

2019年11月15日14:29  来源：人民网-国际频道
 

11月13—14日，金砖国家领导人第十一次会晤在巴西首都巴西利亚成功举办，开启了第二个"金砖十年"，给世界经济带来了新的动力和期望。

"金砖"五国都是所在大洲的地理、人口和经济大国，也都是新兴市场国家，在多方面举足轻重，理所当然地受到世界的普遍关注和热切期待。

事实证明，"金砖"在天时、地利、人和中有超强的生命力，得到的是成员国的全面理解和支持。其存在和成长顺应世界潮流，有利于各成员国，也有利于世界，在第二个"金砖十年"中势将方兴未艾，更上层楼。

"金砖"能够受到世界如此厚爱，当然与其组成和贡献密切有关。五国的经济总量约占世界经济的四分之一，对世界经济增长的贡献率超过60%，贸易占世界总贸易量的近五分之一，金砖国家的联合意义之大，当然不容分说，也不容他人小觑。

在当今单边主义和贸易保护主义明显抬头的情势下，巴西的犹豫和再认识无疑表明，"金砖"任重道远，需要不断巩固自身，强化内部合作，扩大对外影响，引领世界经济走向"合作、共赢"之路，推动其有效、健康发展，以实际行动助力"人类命运共同体"的建设。

此次峰会以"经济增长打造创新未来"为主题，充分表明"金砖"助力以"创新"推动未来经济增长的雄心壮志，对世界经济多边合作的推进意义重大。

在此次峰会上， 中国国家主席习近平再度提出"中国方案"，倡议建立并强化新工业革命时代的伙伴关系，扩大"金砖"的朋友圈 ，受到各方的高度关注。

事实充分证明，中国高度重视"金砖"，与其他四国又都分别有着良好的双边关系，从而对"金砖"的建设和发展有着"中流砥柱"的意义和作用。中国期待此次峰会能够推动经贸财经、政治安全、人文交流三大领域的更多合作，为各方共同认可认和重视，表明中国确实在"金砖"里发挥着推动作用。

第十一次 "金砖峰会"为自身的发展划出了新的蓝图，也为世界经济给出了方向，给出了信心。在世界的期盼中，"金砖"当会继续稳步前行，给世界以更多、更大的贡献。

（本文作者是中国国际问题研究基金会研究员，聊城大学客座教授，品牌联盟高级智库研究员，前驻外大使）

(责编：崔越、贾文婷)
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