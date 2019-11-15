“丝路明珠·数字永恒”敦煌展在以色列开幕

新华社耶路撒冷11月15日电（记者陈文仙 尚昊）“丝路明珠·数字永恒”敦煌展暨“朝圣·敦煌”中国画展14日晚在以色列特拉维夫中国文化中心开幕。

展览主要通过数字技术和画展方式向以色列观众展示敦煌莫高窟各种精美的壁画和雕塑等艺术瑰宝，为观众提供了一次探索发现莫高窟历史、文化和艺术的宝贵机会。现场观众通过戴虚拟现实眼镜和观看高清影像，可以全方位地欣赏到莫高窟的艺术魅力，如同身临其境。

开幕当晚现场观众纷纷戴上虚拟现实眼镜，“走进”莫高窟，一边欣赏一边赞不绝口。在展览现场，敦煌研究院的专家还为观众举办了一场题为“走向世界的敦煌”的讲座，从历史、艺术等角度与观众分享莫高窟的艺术魅力。

特拉维夫中国文化中心主任陶晨在开幕式上说，敦煌是中国著名的历史文化圣地，是中国古代丝绸之路上的重要城市，是连接中国、中亚、中东和欧洲的一条繁忙贸易通道，莫高窟以其佛教壁画、雕塑闻名于世，展览将是以色列民众了解莫高窟的一次重要机会。

甘肃省文化和旅游厅副巡视员王春生表示，历经1600多年形成的4.5万平方米的敦煌壁画，是世界上现存的营造时间最长、规模最大、内容最丰富、保存最完整的“美术馆”，是人类历史上独一无二的绘画艺术瑰宝。数字敦煌展和“朝圣·敦煌”中国画展对于促进中以文化艺术交流、增进两国人民民相亲、心相通的深厚友谊具有重要意义。

此次活动由甘肃省文化和旅游厅、特拉维夫中国文化中心主办，敦煌研究院、甘肃画院承办。

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