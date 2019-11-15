俄罗斯查出多起外国干涉俄内政案例

新华社莫斯科11月14日电 俄罗斯国家杜马（议会下院）外国干涉俄罗斯内政事实调查委员会主席瓦西里·皮斯卡廖夫14日对新闻界说，他领导的委员会查出多起外国非政府组织及媒体干涉俄内政的案例，并发现有外国势力试图在俄境内建立非法抗议活动头目培训基地。

据塔斯社报道，俄国家杜马外国干涉俄罗斯内政事实调查委员会14日举行会议，研究了俄各联邦主体所提交的外国非政府组织干涉俄内政情况的材料。皮斯卡廖夫在会后说，他领导的委员会查明，共有12个欧美国家通过50多个非政府组织、媒体和个人对莫斯科和圣彼得堡等19个俄联邦主体的内政进行了干涉。此外，该委员会还发现有外国势力企图在俄境内建立非法抗议活动头目培训基地、收集材料以图煽动民族矛盾并歪曲卫国战争有关史实。

皮斯卡廖夫说，外国干涉俄内政的材料将被转交给俄总检察院和司法部，以便相关部门采取措施予以应对。

今年8月3日，莫斯科市中心发生未经许可的大规模集会和游行。此前一天，美国驻俄使馆在其网站上发布了3日游行的路线图。8月9日，俄外交部召见美驻俄使馆公使衔参赞蒂姆·理查森，抗议美使馆鼓动俄民众参与集会和游行。为了调查外国机构和媒体在此次非法集会和游行中的活动，俄国家杜马于今年9月成立了外国干涉俄罗斯内政事实调查委员会。

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