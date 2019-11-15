新华社万象11月15日电 通讯：中老铁路为两国友谊牵线搭桥

新华社记者章建华

从途经中老边境的航班往下看，一条规则、相对笔直的线路已经嵌进老挝北部，潜卧于山峦，跨过沟壑、江河与田野，画着小弧线绕过村镇……在竣工前，中老铁路就已凝聚起两国人民的友好。

中铁二局中老铁路制梁场项目部位于中老铁路南端老挝首都万象。在项目初期，制梁场员工曾临时租住在宋培代村村民万马尼的乡村客栈。从那时起，不管客房多紧张，万马尼都会为“老朋友”预留房间；在万马尼亲戚的婚礼、孙子的周岁庆上，也总能在“贵宾位”看到一群特殊的中国面孔，万马尼已把中国工程师视作家人看待。“中国小伙子们到我们这里修铁路，远离家乡，我们就待他们如亲人。”万马尼对记者说。

这份亲人的爱还延伸到更远的老挝最南端。去年7月老挝南部阿速坡在建水库发生溃坝事故后，中老铁路参建单位数百名建设者奔赴灾区，40多天风雨无阻参与援建灾区桥梁，获颁老挝国家发展勋章和总理嘉奖令。

援建期间，中铁二局的物资设备存放在村民普塔湾的民房里，普塔湾就主动协助搬运物资、为日夜奋战的中国工程人员做夜宵；中铁二局队伍离开前在普塔湾房前接电线、装电灯，并在泥泞的院子里修了水泥路……2018年10月，中铁二局万象制梁场赴阿速坡招工。因为有良好的民众基础，招工一呼百应，先后有200多名当地人到制梁场上班，填补了万象制梁场旱季施工的劳动力短缺问题。

在中老铁路全线，中国参建单位积极捐资助学、培训当地员工、义诊送药、援建道路和饮水工程等基础设施，邀请当地群众参加文体活动，也踊跃参加当地传统节庆活动。中老铁路工地上培育出了两国宝贵的友谊，这当中，中国工程人员有奉献，也获得宝贵的感悟。

在中老铁路中段的山区工地上，中国水电十四局中老铁路项目部不少中国员工夫妻长期两地分居，他们往往错过儿女成长过程中的重要时刻。项目经理徐有亮长期在工地，一有空就给女儿微信朋友圈留言……项目部的同事至今记得，在去年5月的一天，徐有亮兴奋地宣布：“女儿终于在朋友圈回复我的留言了！这是近几年我最开心的事！”

这些奉献和感悟也让参与中老铁路建设的中国员工更加珍视对老挝的友好感情和老挝人民的友谊。

张琳琳是中国水电十四局中老铁路项目部的翻译，在老挝留学后又回到老挝的大山里参与铁路建设。她对记者说，“庆幸自己学的是老挝语，无论行走在老挝的任何地方，我总能感受到老挝人民对中国人的友好、对中国繁荣富强的赞许；我庆幸自己能够响应国家的号召，亲眼见证中老铁路建设给老挝人民带来的繁荣和发展。短短两年时光，我亲眼看到中老铁路建设带给老挝的巨大变化”。

中老建设者的友谊之树上还结出了美妙的爱情果实。2018年5月20日，中老铁路项目做媒，建设工地首个跨国恋订婚仪式在万象中铁二局中老铁路项目部举行，该部职工熊应豪与老挝姑娘王妮在女方家中举办了订婚仪式，两人在中老铁路参建过程中相识、相知、相爱；在中老铁路的最北端，中铁五局项目部已经有了至少四对跨国夫妻，技术员袁志祥和在工地旁开烧烤店的老挝姑娘阿芬2019年6月迎来爱情的结晶，听闻喜讯的项目部同事们纷纷送上祝福并热心地帮孩子取名字……

中老铁路北起两国边境，南抵万象，是第一个以中方为主投资建设、中老共同运营并与中国铁路网直接连通的境外铁路项目。线路全长414公里，其中桥梁长度近62公里，隧道长度近198公里。中老铁路全线采用中国技术标准、使用中国设备，工程于2016年12月全面开工，计划于2021年12月建成通车。

(责编：秦白雪(实习生)、贾文婷)