叙利亚政府军在叙东北部边界完成部署

新华社大马士革11月14日电（记者郑一晗 汪健）叙利亚政府军14日在叙东北部哈塞克省与土耳其交界地区设立6个新驻点，从而完成了在叙土边界线上总长200公里的部署。

据叙利亚通讯社报道，叙政府军14日在哈塞克省东北部边界地区的6个村庄设立驻点，部署了边防部队。至此，政府军在哈塞克省叙土边界的部署范围西起拉斯艾因东北郊，东至马利基耶东北的艾因迪瓦尔镇，全长约200公里。

一名不愿透露姓名的叙军方人士告诉新华社记者，政府军当天在哈塞克省进驻了从贾瓦迪亚至马利基耶两个城镇之间的地区，该地区位于叙利亚与土耳其、伊拉克两国交界的三角地带，面积约为55平方公里。这位军方人士说：“当地分布有油井，这是近7年来政府军首次进入该地区。”

10月9日，土耳其军队进入叙北部开展军事行动，打击被其视为恐怖组织的库尔德武装。叙库尔德武装政治代表机构10月13日表示，该政治代表机构及“叙利亚民主军”已和叙政府军达成协议，叙政府军将沿叙土边境进驻，收回被土军及其支持的叙反对派武装占领的地区。

根据土耳其和俄罗斯10月22日签署的谅解备忘录，库尔德武装人员及其装备自10月23日12时起150小时内撤至土叙边界以南30公里外地区。俄国防部10月29日说，叙境内库尔德武装已在规定期限之前撤出了这一区域。随后，叙政府军进驻此前由库尔德武装控制的北部多个地区。

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