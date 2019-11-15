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RCEP助力广西开放发展

2019年11月15日12:48  来源：人民网-国际频道
 

人民网南宁11月15日电（羡江楠）近日，《区域全面经济伙关系协定》（RCEP）15个成员国整体上结束谈判，标志着世界上人口最多、发展潜力最大的自贸区建设取得了重大突破。“面对全新历史性机遇，广西作为面向东盟的前沿窗口，迎来了新一轮开放发展的热潮，将在我国对外开放中发挥愈发重要的作用。”广西壮族自治区投资促进局党组书记、局长杨春庭13日在南宁接受人民网专访时表示。

人民网专访广西壮族自治区投资促进局党组书记、局长杨春庭（王惠/摄）

对接东盟的“桥头堡”

背靠大西南，毗邻粤港澳，面向东南亚，广西是我国西南地区最便捷的出海口。在我国全方位对外开放新格局中，广西区位独特，优势明显，国家赋予广西“三大定位”，并通过一系列规划方案上升为国家战略。

“广西是中国对接东盟的桥头堡，这是国内其他地方无法替代的优势。”杨春庭表示，东盟一直是广西第二大外资来源地，截至今年9月，广西累计引进东盟10国投资企业643家，实际利用外资24亿美元。广西与东盟投资合作潜力巨大，前景可期。

去年以来，国家相继印发了《广西建设面向东盟的金融开放门户总体方案》《中国—东盟信息港建设总体规划》《西部陆海新通道总体规划》《中国（广西）自由贸易试验区总体方案》等重要文件，并明确支持在防城港市建立国际医学开放试验区……随着一大批高水平开放平台的设立，广西已成为中国西南地区开放发展新的战略支点，“一带一路”有机衔接的重要门户。

谈及中国（广西）自由贸易试验区，杨春庭表示，这是国内唯一突出陆海联动功能的自贸试验区，也是引领中国—东盟开放合作的高标准高质量自由贸易园区。“广西自贸区其陆海特殊区位以及面向东盟的独特定位，为广西招商引资、更好承接国内外产业转移提供了更高水平的开放合作平台。”

招商引资的“聚宝盆”

招商引资是广西推动开放发展的重要引擎。数据显示，今年以来，广西外来投资稳中有升、向上向好，利用外资逆势上扬、取得突破。预计1-10月份，全区招商引资到位资金6902亿元，同比增长7%，完成全年8210亿元目标任务的84%；前三季度，广西实际利用外资7.52亿美元（含投资性公司投资），同比增长115%，增速排全国第二，总量排西部第四，提前一个月完成全年稳定外资目标任务。

增速的背后，得益于广西深入实施产业大招商三年行动计划，扎实推进产业大招商攻坚突破年活动，突出重点，精准招商。

除“扩量”外，广西招商引资显著“提质”。广西鼓励资金投向以大健康、大数据、大物流、新制造、新材料、新能源“三大三新”为重点的产业领域。预计今年新兴产业占招商引资到位资金的比例达到30%。

此外，广西正在成为吸引外资的强大磁场。今年以来，广西连续出台稳外资16条、《广西招商引资激励办法》《关于明确利用外资有关政策措施兑现事项的函》等政策文件，鼓励外商投资，对外资企业最高奖励1亿元，并采用国内最宽激励条件，只要是负面清单以外的行业，均可申请引资奖励。

杨春庭说，广西全力打造国际化高标准的营商环境。广西7项营商环境重点评价指标高度匹配世界银行标准。第三方评估调查显示，2019年企业对广西营商环境满意度较2018年提高16%，九成以上企业认为广西营商环境得到改善。

杨春庭表示，广西的发展离不开世界，开放的广西商机无限，广西欢迎海内外企业前来投资考察。

(责编：崔越、贾文婷)
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