引起山火　美电力供应商出钱和解

美国南加利福尼亚州爱迪生电力公司13日同意向多个地方政府支付3.6亿美元，以了结过去两年因设备管理不善引燃山林而招致的诉讼。

地方政府委托律师约翰·菲斯克说，电力供应商这笔钱将补偿加州多个市、县和其他公共机构在两场严重山火中的消防和善后支出，包括清理废墟、重建道路和其他基础设施。

“这不能百分百（弥补支出），但不是一笔小数目，”菲斯克说，“许多社区……受损非常严重。这些山火导致（当地）所有公共资源和纳税人资源损失殆尽。”

美联社报道，20多个公共机构先前把南加州爱迪生电力公司告上法庭，指认这家企业疏忽和不当运营输电线路和设备、未能清理输电线附近植被、未能在易引起火灾的强风天气预防性停电。

虽然出钱“摆平”诉讼，南加州爱迪生电力公司不承认有过错，不认为应当为引起山火承担责任。

与涉嫌引燃山林关联，加州公用事业企业近年成为众矢之的。调查人员说，南加州爱迪生电力公司的输电线在强风天气发生缠绕，导致加州文图拉县2017年12月燃起“托马斯”山火，过火面积1139平方公里，2人在火灾中丧生。

加州各地近年发生多起大范围山火，人员和财产损失惨重。去年“坎普”山火致死至少86人，毁坏1.4万座建筑物。加州消防局今年确认，“坎普”由太平洋天然气和电气公司拥有并运营的一段输电线路引燃。这一企业今年6月与加州14个地方政府达成和解，同意支付10亿美元。（高冰冰）【新华社微特稿】

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