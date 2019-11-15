美能源专家呼吁美加强与中国合作以实现减排目标

新华社华盛顿11月14日电（记者周舟）美国能源政策专家赞扬中国在低碳能源技术规模化领域发挥的关键作用，呼吁美国加强对华合作，促进全球减排，以实现应对气候变化的目标。

美国乔治·华盛顿大学工程学助理教授约翰·赫尔韦斯顿和约翰斯·霍普金斯大学能源、资源和环境助理教授约纳斯·纳姆14日在美国《科学》杂志“政策论坛”栏目发表观点文章，认为中国的大规模投资降低了低碳能源技术成本，使其比化石能源日益获得更强竞争力。

文章说，近30多年来，中国政府的大力支持促进了低碳能源领域企业的繁荣发展。数据显示，中国目前制造了全球66%的太阳能板，生产了全球大约三分之一的风电机组，还是世界最大的电动汽车供应国和消费国。

文章还说，自20世纪80年代以来，美国创新生态的趋势从大型的垂直型公司转向小型初创企业，在许多领域缺少商业化和规模化能力。正是通过与中国伙伴合作，它们才得以将创新转化为可大规模制造的商业产品。

作者举例说，硅谷初创企业Innovalight的核心技术硅墨水，经过中国太阳能制造企业为期一年的测试得以商业化，这只有在中国的商业环境中才会发生。

文章说，美国企业与中国制造业合作可以加速低碳能源技术的普及。作者认为，借助中国低碳能源技术公司先进的大规模制造能力，是快速实现全球减排最有希望的办法。

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