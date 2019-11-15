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前非洲裔州长帕特里克参选美国总统 面临筹款压力

2019年11月15日10:30  来源：新华网
 

　　两名消息人士披露，前美国马萨诸塞州州长、民主党人德瓦尔·帕特里克决定角逐2020年总统选举，预期15日以前宣布。

　　美联社13日报道，帕特里克在距离总统选举民主党党内预选首轮参选登记截止前出马，为党内选情走向增添更多不确定性。

　　帕特里克是马萨诸塞州首名非洲裔州长，美国自南北战争以来第二名非裔州长，与前总统贝拉克·奥巴马私交不错。帕特里克出任两届州长，2015年卸任。

　　卸任州长后，帕特里克加入由前任州长、2012年总统选举共和党候选人米特·罗姆尼参与创建的投资企业，出任总裁。转战地方政治前，帕特里克出任过比尔·克林顿政府的助理司法部长，分管民权事务。

　　美联社报道，帕特里克最后关头“出战”，面临筹款压力以及在依据传统提前投票的那些州设立竞选机构难题，而其他竞争对手过去一年都在做相关准备。不过，任职投资企业让他在纽约华尔街金融圈结下人脉，或许可以助他一臂之力。

　　帕特里克去年年底宣称无意参选。他加入选战让民主党内角逐总统候选人提名的竞争更趋复杂。民主党现在没有明显的“领跑者”，前副总统约瑟夫·拜登貌似“出挑”，但面临来自马萨诸塞州女参议员伊丽莎白·沃伦的挑战，帕特里克入局可能分流拜登的一部分非洲裔选票。

　　另外，一些民主党阵营实力派成员迄今没有下定决心。纽约市前市长迈克尔·布隆伯格的竞选团队在为最后一刻“上车”做准备。民主党2016年总统候选人希拉里·克林顿本周说，承受外界促她参选的压力，虽然没有打算，但“永远不把话说死”。

　　相比其他党内竞争对手，帕特里克政治立场温和。美联社解读，他可以“桥接”各派政治力量，充当中间派，在竞争中找到落脚点。（顾梓峄）【新华社微特稿】

(责编：秦白雪(实习生)、贾文婷)
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