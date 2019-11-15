比利时出生的大熊猫双胞胎取名“宝弟”“宝妹”

新华社比利时布吕热莱特11月14日电（记者潘革平）在比利时出生的大熊猫龙凤胎宝宝14日被正式命名为“宝弟”和“宝妹”，意为在比利时出生的第一只大熊猫“天宝”的弟弟和妹妹。

11月14日，在比利时布吕热莱特天堂动物园，饲养员抱着大熊猫“宝弟”（右）、“宝妹”（左）与媒体见面。新华社记者郑焕松摄

位于比利时布吕热莱特的天堂动物园当天为这对大熊猫宝宝举行命名仪式。中国驻比利时大使曹忠明在仪式上表示，天堂动物园的大熊猫是中比友谊的使者。衷心希望比利时民众通过大熊猫更好地认识和了解中国，希望中比友谊不断得到巩固和发展。

比利时能源、环境和可持续发展大臣玛格埃姆在致辞时说，大熊猫不仅是中国的“国宝”，也是友谊与和平的象征。大熊猫科研合作是比中友谊的具体成果，期待比中双方在更多领域加强交流合作。

11月14日，在比利时布吕热莱特天堂动物园，饲养员抱着大熊猫“宝弟”与媒体见面。新华社记者郑焕松摄

比利时瓦隆大区旅游、文化遗产大臣德布表示，此次大熊猫宝宝命名仪式无论对瓦隆大区还是对比利时来说都具有十分特殊的意义。

“宝弟”和“宝妹”今年8月8日出生于天堂动物园，10月29日天堂动物园通过社交媒体邀请“粉丝”为大熊猫双胞胎宝宝起名。经过近7.3万“粉丝”的投票，“宝弟”和“宝妹”的名字最终胜出。目前，这对大熊猫宝宝体重分别为5.5千克和5.6千克，生长情况良好，有望于今年12月14日天堂动物园重新对外开放期间正式与公众见面。

11月14日，在比利时布吕热莱特天堂动物园，饲养员抱着大熊猫“宝妹”与媒体见面。新华社记者郑焕松摄

2014年2月23日，大熊猫“星徽”和“好好”作为中比友好使者来到比利时。2016年6月1日，“好好”在比利时产下雄性幼仔“天宝”。随着“宝弟”和“宝妹”的出生，目前生活在比利时的大熊猫数量增加到5只。

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