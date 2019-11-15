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详讯：美国加州一高中发生枪击案致2死4伤

2019年11月15日10:12  来源：新华网
 

　　11月14日，在美国加利福尼亚州洛杉矶县圣克拉丽塔市，家长在发生枪击的学校外等候自己的孩子。 圣克拉丽塔市一所高中14日早晨发生枪击案，已造成2名学生死亡、3名学生受伤。枪手试图开枪自杀，目前生命垂危。 新华社记者李颖摄

　　新华社洛杉矶11月14日电（记者黄恒　高山）美国加利福尼亚州洛杉矶县圣克拉丽塔市一所高中14日早晨发生枪击案，已造成2名学生死亡、3名学生受伤。枪手试图开枪自杀，目前生命垂危。

　　根据美国警方发布的消息，这起枪击案发生在圣克拉丽塔市的索格斯高中，发生时间是当天早晨7时38分，警察在枪击案发生后2分钟内赶到现场。警方通过目击证人提供的情况以及监控录像发现，枪手是一名在现场受伤的16岁亚裔学生。监控录像显示，在校园里，这名男学生从背包中拿出一支手枪，对身边的同学连开数枪，然后对自己头部开了一枪。

　　11月14日，在美国加利福尼亚州洛杉矶县圣克拉丽塔市，警察在发生枪击的学校警戒。 圣克拉丽塔市一所高中14日早晨发生枪击案，已造成2名学生死亡、3名学生受伤。枪手试图开枪自杀，目前生命垂危。 新华社记者李颖摄

　　警方证实，一名16岁女学生和一名14岁男学生在送往医院后不治身亡，其余3名伤者中有一人伤势严重。试图开枪自杀的枪手目前生命垂危。

　　警方表示，已对正在医院治疗的枪手实施逮捕，目前正在调查他的作案动机。

　　11月14日，在美国加利福尼亚州洛杉矶县圣克拉丽塔市，一名学生家长与友人拥抱。 圣克拉丽塔市一所高中14日早晨发生枪击案，已造成2名学生死亡、3名学生受伤。枪手试图开枪自杀，目前生命垂危。 新华社记者李颖摄

(责编：秦白雪(实习生)、贾文婷)
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