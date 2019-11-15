中白专家研讨中国发展经验对白俄罗斯的借鉴意义

新华社明斯克11月14日电（记者魏忠杰 李佳）14日，中国和白俄罗斯专家在位于白首都明斯克的白俄罗斯国立大学孔子学院举办国际研讨会。与会专家认为，中国改革开放经验对白俄罗斯社会经济可持续发展具有很强借鉴意义。

中国驻白俄罗斯大使崔启明在致辞中说，改革开放以来，中国取得了经济社会建设的巨大成就。中国将与包括白俄罗斯在内的世界各国携手努力，合作共赢，共同构建人类命运共同体，为人类和平与发展做出更多更大的贡献。

白俄罗斯国立大学校长科罗尔说，白俄罗斯在经济社会发展方面与中国有不少相似之处，研究中国改革开放的成功经验对于推动白俄罗斯经济社会可持续发展具有很好的借鉴意义。

白俄罗斯前驻华大使、国立大学孔子学院院长托济克表示，越来越多的专家认为，中国改革开放的经验对于世界其他许多国家有借鉴意义，白俄罗斯同样认识到这一点。因此，研究中国改革开放的成功经验成为国立大学孔院的主要研究方向之一，希望相关研究成果有助于推动白俄罗斯经济社会发展。

中白两国外交官、高校及科研机构的专家学者等近百人参加了研讨会。他们从不同角度总结中国在各方面的改革发展经验，探讨这些经验对白俄罗斯经济社会可持续发展的借鉴意义及如何进一步加强中白合作等。

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