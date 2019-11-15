美国“亚洲国际电影节”举办“中国电影日”活动

人民网华盛顿11月14日电（记者 吴乐珺）当地时间12日，正在洛杉矶举行的“亚洲国际电影节”举办了“中国电影日-吴天明和他的中国电影”回顾展，致敬中国现实主义电影大师吴天明。

由吴天明执导、被誉为中国现实主义美学电影经典之作的《人生》、《老井》、《没有航标的河流》等三部电影在电影节展映。吴天明导演的女儿、吴天明青年电影专项基金总监吴妍妍，曾出演电影《老井》中角色的女演员吕丽萍，以及众多来自好莱坞电影界知名人士，南加州地区知名院校的中国电影研究专家、留学生近百人参加了展映活动。

吕丽萍表示她人对吴天明导演一直都很敬佩，也很荣幸当年能够有机会出演这部影片。“吴导对一个作品是那么的认真、下功夫。为了拍《老井》这部电影，他可以去老井村住三个月体验缺水的生活，用自己的生命塑造了这部电影。当时的这个剧组精英汇集，吴天明导演秉持开放的心态，听取采纳不同的意见”，吕丽萍表示，至今难忘电影拍摄期间难忘的细节和电影背后的故事，这些素材足够出一本书。吴妍妍目前担任电影制片人，传承了父亲吴天明致力扶掖后起之秀的传统，为青年导演提供助力。她表示，未来也会和亚洲国际电影节合作，将中国青年导演的作品带到电影节来。

亚洲国际电影节执行长、著名电影导演、制片人乔治·查充（Georges Chamchoun）表示，吴天明导演的系列电影是中国电影史上最具代表性和经得起时间考验的现实主义经典之作，《老井》这部电影被誉为新中国电影史上第一部的现实主义美学代表作品，“吴天明导演对近代中国电影至的贡献还在于发掘和培养了一批至今仍活跃在中国电影界的领军之才”，乔治·查充表示。

现场众多的华裔青年电影人和电影专业的留学生，在观看了吴天明的电影后，都对作品的艺术表现力感到震撼，并表示敬意。电影《老井》放映结束后，吴妍妍和吕丽萍在放映厅与现场观众进行答问，受到观众起立欢迎。

为期9天的“亚洲国际电影节”在洛杉矶著名的阿卡莱特（Arclight）剧院举行，该电影节旨在将优秀的亚洲电影作品展现给国际主流电影圈。今年有来自亚太地区的50个国家推荐影片参加电影节，包括中国影片《哪吒》、日本的《天气之子》，韩国影片《寄生虫》等具有相当国际知名度的优秀影片。

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