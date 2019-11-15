人民网>>国际

涉嫌公款私用招待支持者 安倍决定取消明年赏樱会

2019年11月15日09:32  来源：新华网
 

　　日本首相安倍晋三13日决定取消明年赏樱会，缘由是反对党议员指认安倍借赏樱会公款招待支持者，涉嫌违反《公职选举法》。

　　【传统生变】

　　日本内阁官房长官菅义伟13日告诉媒体记者，决定由“安倍作出”，政府取消原定明年4月举办的赏樱会。他说，将全面重新审视赏樱会的预算和招待人数，明确参会人选标准，推动邀请程序透明化。

　　日本政府从1952年起在首都东京新宿御苑举办赏樱会，邀请社会各界代表与首相一起欣赏樱花，费用由政府承担。

　　安倍执政期间，赏樱会预算大幅增加。内阁府数据显示，2014年赏樱会支出大约3000万日元（约合193万元人民币），2019年增至5500万日元（355万元人民币），参加人数从大约1.4万人增至1.8万人。

　　在野党日本共产党国会参议员田村智子8日在参议院预算委员会上说，安倍的支持者参加今年赏樱会，因而指认安倍违反《公职选举法》。

　　【质疑人选】

　　共同社13日报道，去年赏樱会前夕，安倍老家山口县“安倍后援会”成员收到书面邀请，由“安倍晋三事务所”发出。另一份文件提供包括赏樱会前一天在内的5种旅游路线，附有安倍设在山口县下关市事务所的联系方式。

　　日本共产党参议员田村说，今年赏樱会前一晚，大约850名安倍后援会成员在东京聚会。田村认定安倍的支持者参加赏樱会，提及其他参会人员在博客中描述说，赏樱会上“走10米就能遇到山口县的人”。

　　在野党怀疑安倍事务所在挑选赏樱会人选过程中发挥作用，但安倍否认介入。菅义伟12日说，内阁府确定参会人员名单时“综合各省厅意见，广泛招待各界有功绩和功劳的人”。他13日确认，汇总执政党和政府阁僚的推荐邀请人员是“长期做法”。

　　文部科学大臣萩生田光一13日承认，他的支持者曾经参加赏樱会。他告诉众议院文科委员会，文科省保存过去3年送交内阁府的邀请人员推荐名单，为保护参加者隐私不予公开。

　　【要求追责】

　　在野党认定，邀请后援会成员参加赏樱会涉嫌违反《公职选举法》，打算核查过去几届赏樱会参加人员的情况。

　　最大在野党立宪民主党国会对策委员长安住淳13日告诉媒体记者：“只要首相不亲自来国会回答质疑，这件事就没完。”

　　日本共产党书记局长小池晃认定，取消明年赏樱会表明安倍“心里有鬼”。

　　共同社以多名律师为消息源报道，邀请支持者参加赏樱会，向他们免费提供饮食，实际上算是招待选民，邀请者负有道义责任。不过，由于赏樱会费用出自税款，而不是议员或政治团体“自掏腰包”，难以以违反《公职选举法》为由追责。（刘秀玲）（新华社专特稿）

(责编：刘晗璐(实习生)、贾文婷)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved