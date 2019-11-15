涉嫌公款私用招待支持者 安倍决定取消明年赏樱会

日本首相安倍晋三13日决定取消明年赏樱会，缘由是反对党议员指认安倍借赏樱会公款招待支持者，涉嫌违反《公职选举法》。

【传统生变】

日本内阁官房长官菅义伟13日告诉媒体记者，决定由“安倍作出”，政府取消原定明年4月举办的赏樱会。他说，将全面重新审视赏樱会的预算和招待人数，明确参会人选标准，推动邀请程序透明化。

日本政府从1952年起在首都东京新宿御苑举办赏樱会，邀请社会各界代表与首相一起欣赏樱花，费用由政府承担。

安倍执政期间，赏樱会预算大幅增加。内阁府数据显示，2014年赏樱会支出大约3000万日元（约合193万元人民币），2019年增至5500万日元（355万元人民币），参加人数从大约1.4万人增至1.8万人。

在野党日本共产党国会参议员田村智子8日在参议院预算委员会上说，安倍的支持者参加今年赏樱会，因而指认安倍违反《公职选举法》。

【质疑人选】

共同社13日报道，去年赏樱会前夕，安倍老家山口县“安倍后援会”成员收到书面邀请，由“安倍晋三事务所”发出。另一份文件提供包括赏樱会前一天在内的5种旅游路线，附有安倍设在山口县下关市事务所的联系方式。

日本共产党参议员田村说，今年赏樱会前一晚，大约850名安倍后援会成员在东京聚会。田村认定安倍的支持者参加赏樱会，提及其他参会人员在博客中描述说，赏樱会上“走10米就能遇到山口县的人”。

在野党怀疑安倍事务所在挑选赏樱会人选过程中发挥作用，但安倍否认介入。菅义伟12日说，内阁府确定参会人员名单时“综合各省厅意见，广泛招待各界有功绩和功劳的人”。他13日确认，汇总执政党和政府阁僚的推荐邀请人员是“长期做法”。

文部科学大臣萩生田光一13日承认，他的支持者曾经参加赏樱会。他告诉众议院文科委员会，文科省保存过去3年送交内阁府的邀请人员推荐名单，为保护参加者隐私不予公开。

【要求追责】

在野党认定，邀请后援会成员参加赏樱会涉嫌违反《公职选举法》，打算核查过去几届赏樱会参加人员的情况。

最大在野党立宪民主党国会对策委员长安住淳13日告诉媒体记者：“只要首相不亲自来国会回答质疑，这件事就没完。”

日本共产党书记局长小池晃认定，取消明年赏樱会表明安倍“心里有鬼”。

共同社以多名律师为消息源报道，邀请支持者参加赏樱会，向他们免费提供饮食，实际上算是招待选民，邀请者负有道义责任。不过，由于赏樱会费用出自税款，而不是议员或政治团体“自掏腰包”，难以以违反《公职选举法》为由追责。（刘秀玲）（新华社专特稿）

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