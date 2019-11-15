美国又发校园枪击惨剧：致3死2伤 16岁嫌犯身份确认

中新网11月15日电 综合外媒报道，当地时间14日早晨，美国加利福尼亚州洛杉矶县圣克拉丽塔市一所高中发生枪击案，根据最新消息，枪案造成的死亡学生人数已从2人升至3人，另有2人受伤。据报道，枪手身份确认，是该校学生纳撒尼尔·伯豪(Nathaniel Berhow)，目前在医院接受治疗，伤势严重。

洛杉矶福克斯电视台援引洛杉矶县治安官办公室的最新消息称，目前已有第3名学生在枪击事件中死亡。

此前据洛杉矶当地警方消息，枪击案造成一名16岁女孩和14岁男孩死亡，另有3人受伤，枪击案嫌疑人是一名16岁男孩，目前已被拘捕。

图片来源：洛杉矶县警方社交媒体账户截图。

警方称，调查人员查看了现场的视频，视频显示枪手在圣塔克拉利塔(Santa Clarita)的索古斯高中(Saugus High School)四楼，他从背包里掏出一支枪，朝五个人开了枪，然后朝自己的头部开了一枪。

据报道，纳撒尼尔·伯豪(Nathaniel Berhow)已被确认为加州枪击案的嫌疑人。嫌疑人16岁。枪击事件发生在他的生日那天。嫌疑人是索古斯高中的一名学生。

有关部门表示，这名16岁的男性犯罪嫌疑人已被拘留，目前在医院接受治疗，伤势严重。

美国副总统彭斯向在加州校园枪击案中遇难学生的家人表示慰问，称他在当天早些时候与特朗普总统谈论了此事。他说：“对美国的学生和家长来说，这又是一个令人心碎的日子。”【编辑:姜雨薇】

(责编：刘叶婷、贾文婷)