美国众议院“直播”弹劾调查听证会 证人爆出新料

美国国会众议院13日举行首场公开听证会，为针对总统唐纳德·特朗普的弹劾调查“取证”。

证人之一、美国驻乌克兰临时代办威廉·泰勒说，一名工作人员告诉他，与乌克兰事务相比，特朗普“更在意”针对前副总统、2020年民主党籍总统竞选人乔·拜登的调查。

【“更在意调查”】

众议院情报委员会主席亚当·希夫主持听证会，现场经由电视向公众直播，证人分别是美国驻乌克兰临时代办泰勒和分管欧洲和亚欧事务的助理国务卿帮办乔治·肯特。两人10月分别出席闭门听证会。

作为民主党人，希夫在开场陈述中说，一系列听证会意在厘清“特朗普总统是否寻求利用（乌克兰的）弱点，让后者介入我们的选举”。

众议院情报委员会级别最高的共和党人德文·努内斯回击，指认听证会是民主党人“精心策划的媒体抹黑活动”。

泰勒作证，他的一名工作人员曾听到特朗普与美国驻欧洲联盟大使戈登·桑德兰的通话内容。这名工作人员在两人通完话后询问桑德兰有关特朗普对乌克兰的看法，对方告知“特朗普总统更在意针对拜登的调查”。

按泰勒的说法，美国政府经由“非常规政策渠道”推动乌克兰调查拜登父子，这一渠道由纽约前市长、特朗普私人律师鲁迪·朱利安尼主导。

被问及朱利安尼在推进何种“利益”时，分管欧洲和亚欧事务的助理国务卿帮办肯特回答：“我认为，他着眼于挖下一个选举周期内潜在竞争对手的政治黑料。”

一名情报官员8月检举特朗普前一个月与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基通话内容不妥。那次通话触发众议院9月24日启动弹劾调查，重点是特朗普是否下令冻结对乌克兰将近4亿美元军事援助，以迫使泽连斯基调查拜登及其儿子亨特。

【“没说过交换”】

针对这场公开听证会，特朗普以“事务繁忙无暇收看”回应。

特朗普当天在白宫与到访的土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安举行记者会，期间指认弹劾调查是“猎巫”和“骗局”。记者问及泰勒证词中提及的那次与桑德兰通话时，特朗普说“他第一次听说”。

按照特朗普的说法，“的确与他（桑德兰）短暂交流”，但“绝没有说过（与乌克兰作）交换的条件”。

共和党人试图从拜登儿子亨特供职的乌克兰能源企业着手，质疑亨特每月从那家企业领取5万美元的“资格”，以削弱证人证词的杀伤力。他们说，乌克兰方面不知道美方一度冻结那笔军事援助。

“为获得援助，泽连斯基总统做了什么？”共和党籍国会众议员约翰·拉特克利夫说，“答案是什么都没有做。他没有启动（针对拜登父子的）调查。众议院民主党人所称（泽连斯基）受到胁迫做的事情，他一件都没有干。”

就这场弹劾调查，虽然民意调查显示支持者多于反对者，美国民众对特朗普的行为是否构成罪状、足以弹劾没有达成共识。美联社报道，这场电视直播听证会非但没有能让民众摈弃党派偏见、探究更多细节，反而强化了不少美国人固有的党派立场。

按照流程推算，听证会本月末将转由众议院司法委员会主导，重点是具体弹劾“条款”。众议院全体有望在12月末圣诞节以前就是否弹劾总统表决。调查随后交由参议院“审理”，以决定是否罢免总统，届时已是明年。

多数分析师预期，共和党人占据多数席位的参议院不太可能罢免特朗普。（闫洁）（新华社专特稿）

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