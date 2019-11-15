美国土安全部获新“掌门” 移民政策倾向“鹰派”

美国国土安全部代理部长查德·沃尔夫13日宣誓就职，成为这家大型联邦机构在总统唐纳德·特朗普任内的第5名“掌门”。

【新官上位】

13日早些时候，国会参议院经由54票赞成、41票反对的表决结果，批准沃尔夫的副部长提名，从而为他升任代理部长扫清障碍。

沃尔夫当天告知全部门员工，他已就任代理部长，同时指派美国公民和移民服务局代理局长肯·库奇内利代理国土安全部常务副部长。

库奇内利今年6月加入公民和移民服务局，随后为收紧庇护申请等合法移民准入流程而修改多项法规，获称“移民鹰派”。

特朗普把移民政策定为他2020年竞选连任的焦点议题。

沃尔夫曾是前国土安全部长科斯特珍·尼尔森的办公室主任，是去年“零容忍”移民执法政策的核心人物。这一政策3个月内导致超过2700名非法移民儿童与父母“骨肉分离”，因社会各界强烈反对而被迫中止。

凯文·麦卡利南今年4月在尼尔森离职后就任国土安全部代理部长，10月11日递交辞呈，在职期间未获得国土安全部部长提名。

【接手难题】

两名要求匿名的前政府官员向路透社披露，特朗普可能让美国海关与边境保护局代理局长马克·摩根出任国土安全部部长。摩根移民政策立场强硬。

按照美国《华盛顿邮报》的说法，一些就移民事宜立场强硬的人士认为，沃尔夫可能无法全面执行总统的边境政策。

在今年9月30日结束的2019财政年度，美国政府在南部与墨西哥边境地带拘留近100万非法移民。拘留人数今年5月达到逾14.4万峰值，随后减少大约三分之二。这主要得益于墨西哥政府加紧打击非法移民以及特朗普政府采取的多项试验性政策。其中一项“移民保护协议”政策要求非法移民返回墨西哥、等待美国法院受理他们的庇护申请。

不过，特朗普政府多项政策受到法律挑战。一些国土安全部官员担忧，一旦法院裁决政府政策无效，新一轮非法移民潮又将到来。

国土安全部在美国2011年遭受“9·11”恐怖袭击后组建。特朗普的两名前任乔治·W·布什和贝拉克·奥巴马执政16年间，共6人先后出任“掌门”。（海洋）（新华社专特稿）

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